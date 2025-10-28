LAM ya tiene reemplazo para Yanina Latorre: su inesperada reacción al enterarse en vivo

Ángel de Brito abordó los rumores en su ciclo Ángel Responde (Bondi Live) y reveló detalles de una charla privada con Latorre sobre el tema. Ante la pregunta de un seguidor sobre si él había sugerido la salida o si fue iniciativa de Yanina, De Brito explicó: "Yanina tenía otro problema de su vida ayer. Los que estamos en la tele tenemos problemas que no tiene que ver con un programa, el rating o lo que dicen en otros programas".

El conductor detalló el proceso de negociación: "A principio de año tuvimos una charla con Yanina. Le dije: 'me parece que es momento de que dejes LAM'. La opción que le dimos fue: 'podés venir menos días'. Ella me dijo que no y que quería seguir todos los días. Le dije: 'veamos hasta cuándo podes'".

De Brito añadió que el cansancio se hizo notar a mediados de año: "Empezó a sentir el cansancio a mediados de año y le dije: 'no vengas los feriados... y si querés vení tres veces por semana'. Y eso es todo. No pasa absolutamente nada".

Finalmente, el conductor aseguró que la salida de Yanina de LAM aún no está confirmada, ya que las negociaciones están en curso. Latorre, por su parte, expresó que "siempre será LAM" a pesar de todo, dejando abierta la posibilidad de que todo cambie.