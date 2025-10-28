LAM ya tiene reemplazo para Yanina Latorre: su inesperada reacción al enterarse en vivo
La periodista deja el programa de Ángel de Brito en apenas unas semanas y ya tiene reemplazo. Conocé su reacción y de quién se trata.
La panelista Yanina Latorre será reemplazada en el programa LAM (América TV) este martes 28 de octubre, un anuncio que generó polémica debido a la elección de la sustituta: Estefi Berardi, con quien Latorre ha mantenido fuertes cruces y hasta demandas judiciales.
En la emisión del lunes, la noticia de que Berardi ocuparía temporalmente su silla fue confirmada. Cuando Pepe Ochoa intentó informarle a Latorre sobre la decisión, ella ya estaba enterada y respondió con seriedad: "No me molesta. Me encanta. Por lo menos es limpia".
La reacción de Latorre se tornó más picante cuando el conductor, Ángel de Brito, le dijo que "no le creía" su aparente calma. Yanina lanzó una frase que aludió a conflictos pasados en el panel: "Claro, porque a veces te sientan gente sucia y yo pongo el cul acá"*.
Es importante destacar que Estefi Berardi y Yanina Latorre no solo protagonizaron varios cruces en el pasado, sino que también llegaron a instancias legales, lo que explica la tensión generada por el regreso temporal de Berardi, quien la reemplazará por solo un día.
Respecto a una posible salida definitiva de LAM, un rumor que creció a principios de octubre, Yanina Latorre confirmó que dejaría el programa próximamente, argumentando temas de tiempo relacionados tanto con su vida personal como laboral. Además, se sabe que tiene planeado incursionar en otros proyectos en 2026, incluyendo un posible desembarco en el teatro.
Ángel de Brito abordó los rumores en su ciclo Ángel Responde (Bondi Live) y reveló detalles de una charla privada con Latorre sobre el tema. Ante la pregunta de un seguidor sobre si él había sugerido la salida o si fue iniciativa de Yanina, De Brito explicó: "Yanina tenía otro problema de su vida ayer. Los que estamos en la tele tenemos problemas que no tiene que ver con un programa, el rating o lo que dicen en otros programas".
El conductor detalló el proceso de negociación: "A principio de año tuvimos una charla con Yanina. Le dije: 'me parece que es momento de que dejes LAM'. La opción que le dimos fue: 'podés venir menos días'. Ella me dijo que no y que quería seguir todos los días. Le dije: 'veamos hasta cuándo podes'".
De Brito añadió que el cansancio se hizo notar a mediados de año: "Empezó a sentir el cansancio a mediados de año y le dije: 'no vengas los feriados... y si querés vení tres veces por semana'. Y eso es todo. No pasa absolutamente nada".
Finalmente, el conductor aseguró que la salida de Yanina de LAM aún no está confirmada, ya que las negociaciones están en curso. Latorre, por su parte, expresó que "siempre será LAM" a pesar de todo, dejando abierta la posibilidad de que todo cambie.
