Aseguran que Emilia Attias y el Turco Naím se separaron: quién es el tercero en discordia

Según indicó Latorre, el Turco "tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente", y añadió: “Él dijo ‘esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador. Y ahí, nadie más supo de él".

"Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”, insistió la panelista.

¿Qué pasó?



Yanina justificó la supuesta infidelidad al decir que "ella laburaba, ella le reclamaba sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido. Él casi 60, ella casi 40, joven, muy bomba, madre”.

“Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo ‘no te aguanto más’. Él entró en un mood complicado. Además de todo, la depresión lo llevó a hacer cosas que no están buenas. Ella llegó un día y lo rajó. Ella parece que está de joda y que la está descociendo. Tiene derecho. La pasó mal bastantes años. Él sin laburo, ella bancando todo, encima no sexo”, afirmó la panelista..