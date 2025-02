Emilia Mernes intentó reunir a Bandana, pero una de ellas se negó: qué pasó

Incluso, para su serie de conciertos en el estadio Vélez en 2024, la intérprete de “Jagger” intentó reunir por primera vez a las integrantes de la banda, pero no logró su objetivo.

Así lo contó Valeria Gastaldi en el podcast Miami Open Mic: “Hace poco nos invitaron a cantar con Emilia Mernes, con quien tengo muy buena onda”, comentó la ex Bandana. Sin embargo, la cantante fue la primera en declinar la invitación, ya que en ese momento se encontraba lanzando nuevo material en Estados Unidos.

emilia en uruguay

“Me rogaban todas, llorando, mi prima, su hija, las amigas de mi hija. Después me lamenté no haberlo hecho, porque me decían lo que querían que vaya y lo haga”, añadió, reflejando el deseo que generó la posibilidad de ver a las artistas reunidas después de tanto tiempo.

“Reunir a Bandana es una historia. Tiene que ser una propuesta muy atractiva, lo digo a nivel económico, porque juntar a cinco mujeres para cantar es un tema. Las voces somos todas muy distintas, cada una con su personalidad”, explicó.

Gastaldi también habló sobre las relaciones personales actuales entre las exintegrantes: “Con Virginia siempre que se da algo, nos divertimos mucho, y con ella hablo un montón”, contó sobre Virginia Da Cunha, quien tras su paso por Bandana se volcó al mundo de la música electrónica como DJ.

En cuanto a Lourdes y Lissa, Valeria comentó: “Estaban medio... había que hacer algo para que se arreglaran”, aunque evitó dar más detalles sobre la situación entre las dos cantantes.

Respecto a Ivonne Guzmán, quien ahora integra la exitosa banda La Delio Valdéz, ha afirmado en varias ocasiones que no volvería a reunirse con Bandana. En 2024, cuatro de las cinco integrantes del grupo se reunieron en un especial de Olga, aunque nunca más compartieron escenario.