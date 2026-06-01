Un homenaje cargado de emoción: Emilia Mernes fue distinguida en su tierra natal

La artista remarcó además que, pese al éxito internacional que alcanzó en los últimos años, nunca perdió el contacto con sus orígenes. En ese sentido, dedicó unas palabras especiales a Nogoyá y a las personas que formaron parte de su crecimiento personal y profesional. “Pero lo más lindo es saber que sin importar dónde esté, siempre llevo a Nogoyá conmigo, porque acá están mis raíces, acá aprendí a soñar y acá empezó todo”, sostuvo, dejando en claro la importancia que tiene la ciudad en su vida.

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El acto concluyó con otro mensaje de agradecimiento hacia la comunidad que la vio crecer. “Gracias, Nogoyá, los voy a llevar en mi corazón siempre”, expresó la cantante antes de recibir una nueva ovación. La emoción se extendió más allá de la ceremonia formal, ya que una enorme cantidad de fanáticos aguardaba en las inmediaciones para verla de cerca.

Lejos de retirarse rápidamente del lugar, la artista decidió compartir unos minutos con quienes se acercaron para acompañarla. La artista saludó a sus seguidores, posó para fotografías y respondió al afecto de cientos de personas que querían conservar un recuerdo de una jornada histórica para la ciudad. Así, el reconocimiento como Ciudadana Ilustre se convirtió en una celebración colectiva que unió a la cantante con sus raíces y con el público que la acompañó desde sus primeros sueños hasta su consagración internacional.