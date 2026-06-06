Lali en River: todo lo que tenés que saber para vivir dos noches a puro pop

Hasta el momento no se confirmó quién será el encargado de abrir la noche antes de la salida de Lali al escenario.

Cómo llegar al estadio Monumental

El estadio de River Plate está ubicado en Avenida Presidente Figueroa Alcorta 7597, en el barrio porteño de Núñez, y cuenta con múltiples alternativas de transporte público.

En tren

Línea Mitre: estaciones Núñez y Belgrano C.

Belgrano Norte: estación Ciudad Universitaria.

En colectivo

Las líneas que acercan a la zona del estadio son:

Metrobús Cabildo: 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184 y 194.

Barrancas de Belgrano: 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118 y 130.

Avenida del Libertador: 15, 28, 29, 107 y 130.

Ciudad Universitaria: 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107 y 160.

Además, como suele ocurrir durante los eventos masivos en River, algunas líneas podrían modificar temporalmente sus recorridos al finalizar el espectáculo.

En subte

La Línea D extenderá su horario de funcionamiento hasta la 1:30 de la madrugada.

El ingreso al servicio será únicamente por la estación Congreso de Tucumán, mientras que las paradas habilitadas para el descenso serán Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

Los accesos según la ubicación

La organización dispuso ingresos diferenciados de acuerdo con el sector adquirido a través de All Access.

Belgrano y San Martín: ingreso por Avenida del Libertador y Udaondo o por Figueroa Alcorta y Monroe.

ingreso por Avenida del Libertador y Udaondo o por Figueroa Alcorta y Monroe. Sívori y Campo: acceso mediante el Puente Labruna y los vallados perimetrales habilitados.

Se recomienda revisar previamente el ticket para identificar correctamente la puerta asignada.

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Un show cargado de expectativas y sorpresas

El repertorio incluirá los grandes éxitos de toda la carrera de Lali, aunque gran parte de la atención estará puesta en las canciones de No vayas a atender cuando el demonio llama, el álbum que impulsó esta nueva etapa artística.

Además, entre las sorpresas más comentadas figura la participación de la estrella internacional Kylie Minogue, quien compartiría escenario con la cantante argentina en uno de los momentos más esperados de la noche.

Por otra parte, quienes no puedan asistir al estadio tendrán la posibilidad de seguir la presentación del domingo a través de Flow, que realizará una transmisión especial del evento.

Recomendaciones para ingresar al estadio

Desde la organización recordaron que existen restricciones para el ingreso de determinados objetos y recomendaron consultar previamente el listado oficial.

También se informó que no estará permitido acceder con camisetas de fútbol, ya sean de clubes o de la Selección argentina. Asimismo, aconsejaron llegar con tiempo y llevar dinero en efectivo para agilizar las compras dentro del predio.

Con dos estadios Monumental repletos y una producción que promete ser de escala internacional, Lali se prepara para protagonizar uno de los espectáculos más importantes de 2026 y escribir una nueva página en su carrera artística.