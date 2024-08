El incómodo momento que vivió Emilia Mernes con un influencer mexicano

La nota, que se realizó en el auto de Montiel, es un formato que se puede encontrar en su canal de YouTube “Peluche en el Estuche”. Pese a esto, varios recortes de la entrevista provocaron una catarata de críticas hacia el conductor por su actitud hacia Mernes y comentarios sobre Duki, su novio.

Duki Emilia Mernes

Uno de los momentos más incómodos sucedió cuando Montiel, caracterizo como "Escorpión" ,realizo una serie de preguntas sobre la situación sentimental de Emilia. Al preguntarle si estaba soltera, casada o “con todos”, Mernes respondió con firmeza que no estaba “con todos”. La insistencia de Montiel, que preguntó si estaba “con todos menos conmigo”, logró incomodarla y generando que aclarara: “Estoy felizmente de novia hace tres años y medio ya. Muy enamorada”.

Sin embargo, el influencer le respondió: “Ay, por favor. ¿Qué tanto?”. “Muchísimo. Encima está acá mi novio conmigo, así que no te hagas el piola”, expresó la oriunda de Entre Rios.

emilia duki.jpg Duki y Emilia Mernes.

Toda la conversación se torno aún más incómoda cuando Montiel, en tono de chiste, le dijo a la cantante que Duki lo llamó para pedirle consejos para estar con la cantante por la supuesta relación previa que habían vivido ellos dos. La respuesta de Mernes fue clara y directa: “¿Consejos de qué? Eso es mentira. Yo te acabo de conocer, querido”.

No captando que a Emilia ya no le estaba causando gracia, Montiel continuó con sus bromas, haciendo referencia a que artistas como ella deberían mantenerse solteras según “el marketing de la vida”, a lo que lanzó: “Eso me parece una pelotud*s. Siento que la gente ama mi relación con Mauro”.

Emilia DUki.jpg Duki y Emilia Mernes.

Lo incómodo de la entrevista se notó aún más cuando Montiel detuvo el auto en un puesto de flores y, pidió: “Flores para mi futura esposa”. La artista, ya molesta le contestó: “Nooo, ¿Qué futura esposa, flaco? Ubicate”. Ante esto, el youtuber continuó ignorando a Mernes y preguntando al vendedor por flores para su “novia”. Emilia tuvo que intervenir nuevamente para aclarar que no era su novia, lo que llevó a Montiel a comentar que era su “futura novia en el multiverso”. Tras lo dicho, expresó: “No, flaco. Va a venir mi novio y te va a romper la cara”.

Embed - EMILIA MERNES & Escorpión Dorado #AlVolante con la sensación argentina del pop y la cumbia

A pesar de estos momentos incómodos, la cantante mostró un rostro más relajado cuando Montiel le compró un ramo de rosas blancas que Mernes planeaba regalar a Duki, asegurando que eso la haría la mejor novia del mundo: "Yo llego con eso y la rompo". Ante esto, el influencer le dijo: "Decile que te las regalaron los fans", a lo que Emilia respondió: "¡No le voy a mentir! Vos sos un caradura"

Pese a lo tedioso de la entrevista, Emilia Mernes publicó una foto en sus historias de Instagram con el influencer, junto al emoji de un ramo de flores y una mano haciendo fuerza, junto al link a la entrevista.