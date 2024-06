Las emotivas palabras de Emiliano Pinsón en los Martín Fierro de Radio: "El amor sana"

Y, con emoción, continuó: "Hace tres años y medio me diagnosticaron Parkinson. Y así y todo hubo mucha gente que confió en mí. No me animaba a decirlo, tenía vergüenza, y sin embargo hubo gente de DSPORTS Radio que me dijo 'Emiliano, te queremos para un programa a la mañana con Gastón Recondo'. Yo les dije 'tengo Parkinson'. '¿Y?', me respondieron. Entonces lo que quiero marcar es que aquellos que tenemos un problema neurológico o cualquier enfermedad todavía tenemos cosas para dar".

MARTÍN FIERRO DE RADIO | MEJOR COMENTARISTA DEPORTIVO

Emiliano Pinson de D Sports Radio dio un emotivo discurso al recibir el premio.

"No hay que borrarnos. Nosotros necesitamos ayuda y nos tenemos que dejar ayudar también. No es fácil dejarte atar los cordones o que te corten la comida... mis amigos, los de Castelar, lo hacen y al principio a mí me daba vergüenza pero después entendí que mi vida tenía que ser así", siguió diciendo.

Y, agregó: "Del Parkinson y de muchas otras enfermedades no se sale solo, se sale con gente, con amigos, con oyentes, con televidentes, con la fuerza que a mi me dan...".

"Yo camino para adelante, no me quedaba otra. Muchos me dicen 'vos sos valiente'. No, no soy valiente, quiero vivir. Por eso avanzo. No me puedo quedar en el pasado. El futuro no depende mí, depende de mí el ahora. Y el ahora es ser un tipo feliz. Estoy enfermo, soy un tipo feliz y avanzo", continuó diciendo.

"Y es lo que les pido a todos ustedes, que piensen en el hoy, no tanto en lo que pasó. Y digan 'te quiero', porque el amo sana, y se los digo en serio. ¡Gracias!", cerró Emiliano Pinsón.