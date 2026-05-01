Neuquén: su amigo le hizo un chiste mientras jugaban al truco y lo mató
Juan Pedro Cides está acusado de asesinar a Franco Ramírez durante un juego de cartas. Tras el juicio, un jurado popular emitió su veredicto.
Un partido de truco durante una madrugada de invierno parecía ser el plan ideal para un grupo de amigos en una pequeña localidadde Neuquén. Pero todo cambió en cuestión de segundos y la mesa se transformó en una escena de violencia extrema que terminó con la vida de uno y dejó a otro al borde de recibir prisión perpetua.
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 1 de junio de 2025 alrededor de las 4 de la madrugada en una vivienda del barrio 114 Viviendas, situado en la localidad de Loncopué.
Según la reconstrucción del caso, Juan Pedro Cides y Franco Daniel Ramírez disfrutaban de una partida de truco junto a otras personas, mientras consumían algunas bebidas alcohólicas. En ese contexto, un comentario humorístico desató una reacción inesperada y un desenlace mortal.
La broma que terminó en tragedia y homicidio
De acuerdo con la acusación, Ramírez hizo un chiste y Cides se enfureció. De forma repentina se levantó de su silla, agarró un cuchillo de 32 centímetros que ocultaba entre sus ropas, rodeó la mesa y atacó a su amigo, dándole una puñalada directa a la altura del corazón.
La agresión fue letal: Ramírez murió en el acto a causa de un taponamiento cardíaco, sin posibilidad de recibir asistencia médica.
Para la Justicia, fue un "ataque súbito y a traición"
El caso avanzó en la Justicia con la intervención de un jurado popular compuesto por doce ciudadanos en paridad de género, bajo la dirección de la jueza técnica Carolina González.
La fiscal Laura Pizzipaulo, a cargo del caso, sostuvo durante el debate que se trató de un “ataque súbito y a traición”, remarcando que Ramírez se encontraba estado de vulnerabilidad producto de su ebriedad. Según el informe médico incorporado a la causa, la víctima presentaba 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que le generó una incapacidad plena para prever, evitar o responder a una agresión.
El veredicto del juicio por jurados
A lo largo del juicio se presentaron testimonios de las otras personas que presenciaron el crimen, además de pericias médicas, pruebas científicas y documentales. El Ministerio Público Fiscal impulsó la acusación por homicidio agravado por alevosía, en carácter de autor.
El veredicto se conoció el jueves por la tarde tras la finalización del juicio por jurados que se desarrolló durante tres jornadas.
Tras escuchar a las partes y deliberar por 40 minutos aproximadamente, los doce integrantes del jurado coincidieron de forma unánime y consideraron probado que Cides cometió el homicidio por alevosía. Esta calificación lo dejó a un paso de recibir la pena máxima prevista por la ley, que es la prisión perpetua.
Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha del juicio de cesura, instancia en la que se definirá la condena concreta.
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