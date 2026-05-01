Neuquén: su amigo le hizo un chiste mientras jugaban al truco y lo mató

crimen truco

Para la Justicia, fue un "ataque súbito y a traición"

El caso avanzó en la Justicia con la intervención de un jurado popular compuesto por doce ciudadanos en paridad de género, bajo la dirección de la jueza técnica Carolina González.

La fiscal Laura Pizzipaulo, a cargo del caso, sostuvo durante el debate que se trató de un “ataque súbito y a traición”, remarcando que Ramírez se encontraba estado de vulnerabilidad producto de su ebriedad. Según el informe médico incorporado a la causa, la víctima presentaba 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que le generó una incapacidad plena para prever, evitar o responder a una agresión.

El veredicto del juicio por jurados

crimen truco

A lo largo del juicio se presentaron testimonios de las otras personas que presenciaron el crimen, además de pericias médicas, pruebas científicas y documentales. El Ministerio Público Fiscal impulsó la acusación por homicidio agravado por alevosía, en carácter de autor.

El veredicto se conoció el jueves por la tarde tras la finalización del juicio por jurados que se desarrolló durante tres jornadas.

Tras escuchar a las partes y deliberar por 40 minutos aproximadamente, los doce integrantes del jurado coincidieron de forma unánime y consideraron probado que Cides cometió el homicidio por alevosía. Esta calificación lo dejó a un paso de recibir la pena máxima prevista por la ley, que es la prisión perpetua.

Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha del juicio de cesura, instancia en la que se definirá la condena concreta.