Emoción en el show de Divididos: un nene sorprendió a Ricardo Mollo
En su última presentación en Tandil un nene apareció junto a la banda y el momento se volvió viral en redes sociales.
La mística de los conciertos en vivo reside en lo imprevisible, en aquellos instantes que escapan a cualquier guion y se transforman en hitos. Durante una reciente presentación de Divididos en la ciudad de Tandil, la audiencia fue testigo de un acontecimiento excepcional: un niño, impulsado por una audacia asombrosa, se apoderó del escenario y del micrófono para cantar junto a la mítica banda, desatando una de las ovaciones más potentes de la jornada.
El joven, que lucía un peinado con cresta y una remera de Sumo, se plantó con total naturalidad frente a los miles de asistentes. Lejos de intimidarse por la magnitud del evento, solicitó el micrófono para interpretar “La Rubia Tarada”, el histórico himno de la banda liderada por Luca Prodan. Su seguridad y desparpajo capturaron de inmediato la atención de todos los presentes, convirtiéndolo en el protagonista absoluto del show.
Ricardo Mollo, vocalista y referente de la agrupación, no pudo disimular su asombro ante la vitalidad del pequeño. El líder de "La Aplanadora del Rock" se mostró visiblemente conmovido por la espontaneidad del encuentro y reflexionó sobre la naturaleza de estas conexiones irrepetibles.
Con una mirada profunda sobre el impacto de la tecnología en la actualidad, Mollo sentenció: “Que aparezca un ser con una energía tremenda y nos genere una alegría y un estado increíble. Esto las pantallas no lo pueden provocar y, mucho menos, la inteligencia artificial…”. Con estas palabras, el músico subrayó la importancia del vínculo real y humano que solo la música en directo puede gestar, sin mediaciones digitales.
Como era de esperar, el momento fue registrado por cientos de celulares y se viralizó rápidamente en plataformas digitales. La comunidad rockera celebró el gesto con entusiasmo y humor. Entre los comentarios más destacados en redes sociales, los usuarios expresaron: “Vamos que hay futuro en el rock carajo”, “Ese pibe ya tiene más calle que yo con 40 años” y “Un capo Mollo, un retipazo y el guachín un genio”. Otros, incluso, bromearon con el parecido espiritual del niño con el fallecido Luca Prodan: “Volvió Luca Prodan en forma de pibito, solo que esta vez se aseguró de tener una abundante cabellera”.
Tras la repercusión del video, se supo que la pasión del niño por la banda no era algo nuevo. En declaraciones a Radio Nitro, el joven cantante relató que asiste a los conciertos desde muy pequeño junto a su madre. Al ser consultado sobre sus preferencias musicales, demostró su conocimiento del repertorio al afirmar: “Me gustan muchas, pero espero que hoy toquen ‘Sobran las piñas’”.
Testigos del concierto aseguraron que el episodio no fue algo planeado. El niño se encontraba entre la multitud y, tras ser invitado a subir, simplemente se dejó llevar por la música. “El muy caradura le pidió el micro a Mollo y salió esta genialidad, lo que explotó el público no tiene sentido”, relató un asistente en Twitter, resumiendo una noche donde Divididos volvió a demostrar que el rock es, ante todo, un puente emocional entre generaciones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario