Emoción en el show de Divididos: un nene sorprendió a Ricardo Mollo

Tras la repercusión del video, se supo que la pasión del niño por la banda no era algo nuevo. En declaraciones a Radio Nitro, el joven cantante relató que asiste a los conciertos desde muy pequeño junto a su madre. Al ser consultado sobre sus preferencias musicales, demostró su conocimiento del repertorio al afirmar: “Me gustan muchas, pero espero que hoy toquen ‘Sobran las piñas’”.

Testigos del concierto aseguraron que el episodio no fue algo planeado. El niño se encontraba entre la multitud y, tras ser invitado a subir, simplemente se dejó llevar por la música. “El muy caradura le pidió el micro a Mollo y salió esta genialidad, lo que explotó el público no tiene sentido”, relató un asistente en Twitter, resumiendo una noche donde Divididos volvió a demostrar que el rock es, ante todo, un puente emocional entre generaciones.