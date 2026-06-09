Juan Gil Navarro sorprendió con una romántica declaración para su novia 25 años menor
A través de un tierno mensaje en redes sociales, Juan Gil Navarro celebró el cumpleaños de su pareja, Rosario.
Juan Gil Navarro volvió a mostrar el gran presente sentimental que atraviesa junto a Rosario Páscolo. En esta oportunidad, el actor le dedicó un sentido mensaje por su cumpleaños y sorprendió a sus seguidores con una declaración de amor que no pasó desapercibida.
La celebración tuvo lugar en un encuentro íntimo junto a familiares y amigos, imágenes que Rosario compartió en sus redes sociales. Entre las reacciones al posteo apareció la de Navarro, quien además de darle “me gusta” dejó un comentario cargado de afecto.
“Qué curioso es que sea tu cumpleaños y mi regalo seas vos”, escribió el artista de 52 años.
Lejos de quedarse allí, profundizó sus sentimientos con otra frase dedicada a su pareja: “Te amo con todo mi corazón y te deseo un hermoso nuevo año. Sos mi orgullo y mi alegría”.
El romance entre ambos salió a la luz a comienzos de 2026. En aquel momento, fueron Pepe Ochoa y Laura Ubfal quienes dieron a conocer la noticia durante una emisión de LAM. “Está saliendo con esta chica, ayer se mostró a los besos, ya venían de hace rato”, aseguraron.
Quién es Rosario Páscolo
Mientras su relación con Juan Gil Navarro avanza, Rosario Páscolo también desarrolla una destacada carrera profesional. Tiene 27 años y es Licenciada en Terapia Ocupacional.
Antes de completar esa formación académica, cursó durante varios años la carrera de Medicina, una experiencia que amplió sus conocimientos dentro del ámbito sanitario.
En la actualidad trabaja en el sector biofarmacéutico, donde participa en tareas vinculadas al seguimiento y monitoreo de ensayos clínicos. Su recorrido profesional combina experiencia en investigación, salud y una sólida preparación académica.
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