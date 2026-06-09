Juan Gil Navarro sorprendió con una romántica declaración para su novia 25 años menor

El romance entre ambos salió a la luz a comienzos de 2026. En aquel momento, fueron Pepe Ochoa y Laura Ubfal quienes dieron a conocer la noticia durante una emisión de LAM. “Está saliendo con esta chica, ayer se mostró a los besos, ya venían de hace rato”, aseguraron.

Quién es Rosario Páscolo

Mientras su relación con Juan Gil Navarro avanza, Rosario Páscolo también desarrolla una destacada carrera profesional. Tiene 27 años y es Licenciada en Terapia Ocupacional.

Antes de completar esa formación académica, cursó durante varios años la carrera de Medicina, una experiencia que amplió sus conocimientos dentro del ámbito sanitario.

En la actualidad trabaja en el sector biofarmacéutico, donde participa en tareas vinculadas al seguimiento y monitoreo de ensayos clínicos. Su recorrido profesional combina experiencia en investigación, salud y una sólida preparación académica.