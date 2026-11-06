Emoción y tristeza en la despedida a Daniel Bifulco: las imágenes del último adiós de sus colegas y amigos
El actor, quien formó parte del histórico grupo humorístico Los Jaimitos, recibió el último adiós este viernes.
El mundo del espectáculo despidió este viernes a Daniel Bifulco, el actor que alcanzó reconocimiento por su participación en el histórico trío de Los Jaimitos de VideoMatch. Familiares, amigos y distintas figuras del ambiente artístico se acercaron al velatorio para darle el último adiós y acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.
La ceremonia se realizó en avenida La Pampa 5561, en la Ciudad de Buenos Aires. Entre quienes estuvieron presentes se encontraban Rodrigo Vagoneta, Álvaro Navia, Mariano Iúdica, Roberto Peña, Larry de Clay, Chino D’Angelo, El Turco Naim y Alfredo Silva, entre otros colegas que compartieron distintos momentos de su carrera.
El fallecimiento del humorista se conoció el miércoles y fue informada por Alfredo Silva, quien mantenía una relación cercana con él. De acuerdo con el relato del artista, la mamá de Bifulco fue quien lo encontró sin vida en el suelo de su vivienda, situada en el barrio porteño de Villa Urquiza.
En las primeras horas posteriores al hecho, Silva también había señalado que en el domicilio trabajó personal de la Policía Científica y que, en ese momento, la causa figuraba como un paro cardíaco. La investigación quedó bajo la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36.
Bifulco había construido buena parte de su reconocimiento popular a partir de su paso por VideoMatch, donde compartió el trío de Los Jaimitos con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. Su personaje y su trabajo en el humor televisivo dejaron una huella entre sus compañeros, que en los últimos días expresaron su tristeza por la noticia.
El actor, además, tenía compromisos profesionales por delante. Apenas una semana antes de su fallecimiento había firmado un contrato para formar parte de la temporada de verano en Mar del Plata, donde tenía previsto regresar a los escenarios con un espectáculo de humor.
El mensaje de su hija en medio del dolor familiar
En medio de las muestras de afecto que recibió la familia, Luciana Bifulco, hija del artista, utilizó sus redes sociales para agradecer el acompañamiento y solicitar respeto por la intimidad de sus seres queridos durante el duelo.
La joven actriz también había compartido escenario con su papá durante la temporada 2025 de La magia de la risa, espectáculo que se presentó en el Teatro Victoria de Mar del Plata. Al recordarlo, dejó unas palabras que reflejaron el vínculo y el legado artístico que permanecerá entre quienes lo conocieron: “Sus personajes seguirán vivos en nosotros, como también todo lo que nos dejó”.
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