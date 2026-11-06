Emoción y tristeza en la despedida a Daniel Bifulco: las imágenes del último adiós de sus colegas y amigos

El actor, además, tenía compromisos profesionales por delante. Apenas una semana antes de su fallecimiento había firmado un contrato para formar parte de la temporada de verano en Mar del Plata, donde tenía previsto regresar a los escenarios con un espectáculo de humor.

El mensaje de su hija en medio del dolor familiar

En medio de las muestras de afecto que recibió la familia, Luciana Bifulco, hija del artista, utilizó sus redes sociales para agradecer el acompañamiento y solicitar respeto por la intimidad de sus seres queridos durante el duelo.

La joven actriz también había compartido escenario con su papá durante la temporada 2025 de La magia de la risa, espectáculo que se presentó en el Teatro Victoria de Mar del Plata. Al recordarlo, dejó unas palabras que reflejaron el vínculo y el legado artístico que permanecerá entre quienes lo conocieron: “Sus personajes seguirán vivos en nosotros, como también todo lo que nos dejó”.