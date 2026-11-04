La emotiva despedida de Roberto Peña a Daniel Bifulco: "Siempre fuiste el Jaimito por excelencia"

El recuerdo de Los Jaimitos tampoco podía faltar en sus palabras finales. Con una referencia a una de las frases asociadas a los personajes que compartieron, el actor escribió: “Hoy Los Jaimitos no estamos muy contentos, pero sin duda hay un montón de gente que al recordarte lo estará, porque ese es el homenaje más hermoso que sin duda te merecés”.

Por último, Roberto Peña destacó el legado que dejó Bifulco a través del humor y la alegría que transmitía. “Siempre fue tu lema hacer reír y regalaste alegría aún en los momentos más difíciles. Te amo y te llevo conmigo hoy y siempre”, concluyó.