Juan Pablo Geretto presenta la obra de teatro "Solo como una perra" en Dumont 4040: de qué trata
La obra de teatro dirigido por Juanse Rausch recupera una pieza de los comienzos artísticos del actor y propone un recorrido imperdible.
Juan Pablo Geretto presenta “Solo como una perra”, el espectáculo que recupera una pieza de sus comienzos artísticos y que, más de dos décadas después de su estreno original, regresó a los escenarios con una propuesta renovada. Con dirección de Juanse Rausch, la obra se puede ver los lunes a las 20 en Dumont 4040.
La historia de esta puesta tiene un punto de partida particular: hace más de 25 años, Geretto estrenó “Sólo como una perra”, pero con el paso del tiempo la obra desapareció. No quedaron registros ni archivos que permitieran reconstruirla. Lo único que sobrevivió fue el recuerdo del actor sobre aquella experiencia.
A partir de esa ausencia, nació el desafío de recuperar el material desde la memoria y transformarlo en una creación nueva. Así, la propuesta combina elementos del espectáculo original con una mirada actual, en un recorrido que explora los límites entre lo que se recuerda, lo que se reconstruye y aquello que finalmente se reinventa.
¿Qué ocurre cuando una obra deja de existir y solamente permanece en la memoria de quien la interpretó? Esa pregunta atraviesa la puesta, que convierte el proceso de reconstrucción en parte de la experiencia teatral.
Con Juan Pablo Geretto sobre el escenario y Juanse Rausch a cargo de la dirección y la dramaturgia junto al actor, “Solo como una perra” ofrece 75 minutos de humor y reflexión. Una propuesta en la que el pasado vuelve a cobrar vida para convertirse en algo diferente.
El espectáculo se presenta los lunes a las 20 en Dumont 4040, ubicado en Santos Dumont 4040. Su última función de noviembre es el lunes 23, y luego regresa el 18 de enero para continuar deslumbrando a los espectadores desde arriba del escenario.
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