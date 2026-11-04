Muerte de Daniel Bifulco: qué determinó el parte policial tras el hallazgo de su cuerpo

Los proyectos que Daniel Bifulco tenía antes de morir

La noticia llegó cuando el humorista todavía tenía compromisos profesionales en agenda. De hecho, el 30 de octubre había concretado la firma de un contrato para trabajar durante la temporada de verano 2027 en Mar del Plata.

Su regreso estaba previsto con una nueva propuesta de "La Magia de la Risa", espectáculo que compartiría con el Mago Sin Dientes. La obra tenía programadas funciones de martes a domingos en el Teatro Victoria, escenario donde Bifulco ya había trabajado y conseguido una importante respuesta del público.

Ese mismo espectáculo había sido uno de sus últimos trabajos teatrales y había reunido a miles de espectadores, además de obtener una nominación a los Premios Estrella de Mar 2026.

Su actividad tampoco se limitaba al teatro. Meses atrás, había comunicado que se incorporaría a "Primos lejanos", una propuesta de streaming de APT con la que buscaba acercar su humor a nuevas generaciones.

El recuerdo de Los Jaimitos y su paso por la televisión

Aunque desarrolló diferentes trabajos a lo largo de su carrera, Daniel Bifulco quedó especialmente asociado a uno de los personajes que marcaron su recorrido artístico: Jaimito.

Junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta integró el trío que se hizo popular en Videomatch, el programa de Marcelo Tinelli. Sus intervenciones incluían canciones infantiles intervenidas con rimas humorísticas y dobles sentidos, que rápidamente se convirtieron en parte de los momentos más recordados del ciclo.

Con el tiempo, el conjunto también tuvo una etapa bajo el nombre de Los Turritos en Showmatch, hasta recuperar posteriormente su denominación original. En los últimos años, Bifulco había vuelto a interpretar a Jaimito en distintos espectáculos teatrales, acompañado por Peña y otros artistas que habían pasado por el histórico programa.

En junio de 2026, el personaje volvió a tener protagonismo en una aparición especial. En el marco del Mundial, Tinelli reunió a Bifulco, Peña y Vagoneta para su ciclo Infobae Mundial. Los tres prepararon una canción dedicada al conductor, en la que incluyeron referencias a Messi, Pergolini y al propio Marcelo.

Así, mientras continuaba sumando proyectos y recuperando personajes que habían acompañado su carrera, Bifulco tenía previsto volver a los escenarios marplatenses en los próximos meses. Su fallecimiento dejó truncados esos planes.