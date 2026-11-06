A qué hora llega el diluvio pre-feriado que traerá el frío: se esperan tormentas y ráfagas de hasta 70km/h
La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas que devolverán el frío al país apunta a diversos sectores del norte del territorio argentino.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un sistema de alertas para este sábado 7 de noviembre, advirtiendo sobre condiciones climáticas adversas y tormentas que afectarán a gran parte del centro y norte del territorio argentino, y que traerán nuevamente el frío en plena primavera.
De esta manera, el organismo nacional brindó los detalles y recomendaciones pertinentes ante el mal clima que azotará a una parte de la Argentina.
A qué hora llega el diluvio pre feriado que traerá el frío: habrá tormentas y ráfagas de hasta 70km/h
La zona de mayor riesgo se concentra en el extremo noreste del país. Según el mapa de pronóstico, rige una alerta de nivel naranja que abarca íntegramente a la provincia de Misiones, incluyendo a su ciudad capital, Posadas.
Este nivel de advertencia indica que se esperan fenómenos meteorológicos que pueden resultar peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes.
Por otra parte, una extensa franja que atraviesa el país se encuentra bajo alerta amarilla. Esta zona de precaución cubre una amplia región del norte, afectando a Formosa, Chaco (incluyendo la zona de Resistencia) y Santiago del Estero.
Hacia el noroeste, la alerta amarilla se extiende sobre San Salvador de Jujuy, la provincia de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca y La Rioja. El área bajo este nivel de riesgo también desciende hasta alcanzar el norte de la provincia de Córdoba y abarca sectores de la provincia de Corrientes.
En contraste, el resto de las regiones visibilizadas en el reporte oficial, que comprenden el oeste (San Juan, Mendoza), el centro (San Luis, el sur de Córdoba) y el Litoral sur (Santa Fe, Paraná), permanecen en nivel verde. Esto señala que, en esas jurisdicciones, no se anticipan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos durante la jornada del sábado.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante tormentas
-
Evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra libremente.
No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.
Evitar circular por calles anegadas o zonas propensas a inundaciones.
Mantenerse informado a través de los canales oficiales antes de realizar viajes o desplazamientos por ruta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario