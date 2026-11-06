A qué hora llega el diluvio pre-feriado que traerá el frío: se esperan tormentas y ráfagas de hasta 70km/h

Hacia el noroeste, la alerta amarilla se extiende sobre San Salvador de Jujuy, la provincia de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca y La Rioja. El área bajo este nivel de riesgo también desciende hasta alcanzar el norte de la provincia de Córdoba y abarca sectores de la provincia de Corrientes.

En contraste, el resto de las regiones visibilizadas en el reporte oficial, que comprenden el oeste (San Juan, Mendoza), el centro (San Luis, el sur de Córdoba) y el Litoral sur (Santa Fe, Paraná), permanecen en nivel verde. Esto señala que, en esas jurisdicciones, no se anticipan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos durante la jornada del sábado.

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