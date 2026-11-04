Alfredo Silva se mostró afectado por la muerte de Daniel Bifulco: "Es un baldazo de agua fría"
En diálogo con minutouno.com, el humorista recordó la amistad que los unía, destacó sus cualidades humanas y expresó su conmoción por la inesperada noticia.
El fallecimiento de Daniel Bifulco, uno de los recordados Jaimitos de Videomatch, provocó una profunda tristeza entre quienes compartieron con él distintos momentos de su vida artística. Uno de ellos fue Alfredo Silva, humorista y amigo del actor, con quien trabajó durante muchos años y protagonizó la obra La vacuna del humor, junto a Flavio Gastaldi, más conocido como "Hijitus".
En diálogo con minutouno.com, Silva recordó cómo comenzó su vínculo con Bifulco y destacó las distintas experiencias laborales que los unieron a lo largo del tiempo, desde el programa de Johnny Allen hasta los eventos y las funciones teatrales.
"Nos conocimos hace muchísimos años, muchos años juntos en el programa de Johnny Allen, haciendo eventos juntos por todos lados, teatro, una gran persona, una persona humilde, muy buen compañero, donde siempre me contaba sus cosas", contó.
Más allá del trabajo, Alfredo hizo referencia a la confianza que Daniel depositaba en él y al lugar que ocupaba en su vida. Según explicó, era alguien a quien recurría tanto en los momentos felices como en las situaciones difíciles.
"Yo era como un cable a tierra para él, porque en los momentos lindos, en los momentos malos, siempre estuve al lado", recordó.
También mencionó una de las coincidencias que solían compartir y que se convertía en motivo de bromas entre ambos: tenían la misma edad, 56 años. "Y una gran amistad, una amistad sincera, donde nos llevábamos muy, pero muy bien. Siempre jugábamos porque teníamos la misma edad, 56 años, hablábamos muy seguido, una gran persona", expresó.
La noticia de su muerte tomó por sorpresa al humorista, que no ocultó el impacto que le produjo enterarse de lo sucedido. "Realmente es un baldazo de agua fría esta noticia. Y bueno, yo pienso que a todos nos toca, pero la verdad que esto no me lo esperaba", manifestó.
Así, Alfredo Silva se sumó a los mensajes de despedida para Daniel Bifulco, a quien recordó no solo por su talento y su trayectoria en el humor, sino también por la amistad y la confianza que construyeron durante tantos años.
De qué murió Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos
Según las primeras versiones que trascendieron, el humorista habría sufrido un infarto. Sin embargo, hasta el momento no se confirmaron oficialmente las causas de su muerte y se desconocen más detalles sobre lo ocurrido.
Los Jaimitos se formaron a fines de los años 90 y se convirtieron en una presencia habitual de Videomatch. En sus sketches, los tres artistas interpretaban a niños traviesos que cantaban melodías infantiles con letras pícaras, dobles sentidos y referencias a distintos temas de actualidad.
La propuesta musical y humorística se mantuvo durante varios años al aire y tuvo a Bifulco como uno de sus protagonistas. Sus apariciones junto a Peña y Vagoneta quedaron en el recuerdo de los seguidores del programa.
Con el paso del tiempo, aquel segmento se convirtió en una de las propuestas características del ciclo, gracias a la combinación de canciones conocidas, humor y guiños a la realidad del momento. La participación de Bifulco en el trío marcó una etapa de su carrera artística que hoy vuelve a ser recordada tras conocerse su muerte.
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