Emocionada, Mirtha Legrand cerró su temporada en Mar del Plata: "Fui muy feliz"
Visiblemente conmovida, la diva se despidió de La Feliz en el final de su último programa desde la ciudad balnearia.
Mirtha Legrand protagonizó un cierre profundamente emotivo al despedirse de sus programas desde Mar del Plata. En el tramo final de La Noche de Mirtha, la conductora no pudo ocultar su sensibilidad al ponerle punto final a una temporada que la tuvo como una de las grandes figuras del verano en La Feliz.
Con palabras llenas de cariño hacia la ciudad, la Chiqui anunció su regreso a Buenos Aires y destacó el encanto del lugar que la cobijó durante semanas. “Este es mi último programa desde Mar del Plata, pero vengan, vengan, porque la ciudad está muy linda. Yo me voy, pero la ciudad queda maravillosa. Es lindísimo Mar del Plata”, expresó ante la atenta mirada de sus invitados y el aplauso del estudio.
A continuación, dejó ver su costado más nostálgico al recordar lo vivido durante este tiempo. “Me da pena irme. Fui muy feliz acá. Se había contratado un mes y hemos estado un mes. No sé ustedes cómo lo han pasado”, comentó, dejando en claro el vínculo especial que volvió a construir con la ciudad costera.
La conductora también se tomó un momento para agradecer al equipo que la acompañó durante toda la temporada y al lugar donde se hospedó. “Al equipo, muchísimas gracias. Han sido todos amorosos. A este hotel, Costa Galana, que es fantástico, que me tratan con tanto cariño como si fuera mi casa”, destacó.
Uno de los instantes más conmovedores llegó cuando Mirtha se refirió al afecto constante del público, que la sigue acompañando generación tras generación. “Sobre todo al público que me demuestra su amor de una manera que a mí me emociona. Yo soy grande, chicos, y no puedo creer que todavía haya chiquitos que corran para saludarme. Realmente es emocionante”, confesó, visiblemente sensibilizada.
Finalmente, fiel a su estilo inconfundible, cerró el programa entre aplausos y emoción, con un mensaje que resumió su gratitud y su amor por Mar del Plata: “Un beso enorme para todo mi equipo, que es fantástico. Y otro beso enorme para el público divino, que me hace tan feliz. Nos vemos en Buenos Aires. Se acabó Mar del Plata. ¡Arriba Mar del Plata!”.
