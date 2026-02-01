Emocionada, Mirtha Legrand cerró su temporada en Mar del Plata: "Fui muy feliz"

Con palabras llenas de cariño hacia la ciudad, la Chiqui anunció su regreso a Buenos Aires y destacó el encanto del lugar que la cobijó durante semanas. “Este es mi último programa desde Mar del Plata, pero vengan, vengan, porque la ciudad está muy linda. Yo me voy, pero la ciudad queda maravillosa. Es lindísimo Mar del Plata”, expresó ante la atenta mirada de sus invitados y el aplauso del estudio.