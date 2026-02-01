"Me canceló el casamiento por un partido": Noelia Marzol contó en "La noche de Mirtha" un doloroso momento

El contexto no era sencillo: el país atravesaba las restricciones de la pandemia y Marzol se encontraba transitando su primer embarazo. Con los preparativos finalizados y la expectativa a flor de piel, la noticia cayó como un balde de agua fría. “Me canceló el casamiento. Todo preparado, todo listo”, compartió la artista frente a la "Chiqui" Legrand, desatando las risas de los presentes al recordar su desesperación de aquel momento. Uno de los mayores temores de Noelia en aquel entonces era estrictamente práctico: debido al avance de su gestación, temía que si la boda se demoraba demasiado, el vestido confeccionado a medida dejaría de quedarle.