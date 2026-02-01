"Me canceló el casamiento por un partido": Noelia Marzol contó en "La noche de Mirtha" un doloroso momento
En su visita al programa de Mirtha Legrand, habló de cómo su pareja, el futbolista Ramiro Arias, le pidió suspender su casamiento porque debía disputar una final.
Las historias de bodas suelen estar cargadas de romanticismo y planificación milimétrica, pero la experiencia de Noelia Marzol rompe con cualquier molde convencional. Durante su reciente participación en el programa La noche de Mirtha, la bailarina y actriz revivió, con una mezcla de nostalgia y humor, el traumático pero curioso episodio en el que su actual marido, Ramiro Arias, suspendió la ceremonia religiosa apenas un día antes de que se llevara a cabo.
El contexto no era sencillo: el país atravesaba las restricciones de la pandemia y Marzol se encontraba transitando su primer embarazo. Con los preparativos finalizados y la expectativa a flor de piel, la noticia cayó como un balde de agua fría. “Me canceló el casamiento. Todo preparado, todo listo”, compartió la artista frente a la "Chiqui" Legrand, desatando las risas de los presentes al recordar su desesperación de aquel momento. Uno de los mayores temores de Noelia en aquel entonces era estrictamente práctico: debido al avance de su gestación, temía que si la boda se demoraba demasiado, el vestido confeccionado a medida dejaría de quedarle.
La razón detrás de este drástico cambio de planes no fue una duda sentimental, sino una obligación profesional de Ramiro Arias, quien en ese momento se desempeñaba como futbolista en Quilmes de la Primera Nacional. A solo 24 horas del evento, el jugador le comunicó la imposibilidad de asistir al Registro Civil: “Mañana no nos podemos casar,” le sentenció. El motivo era un partido decisivo en la ciudad de Rosario que su equipo debía disputar para buscar el ansiado ascenso de categoría.
La frustración de Noelia fue inmediata. La imagen de la novia ilusionada se transformó en una de desolación, al punto que requirió asistencia familiar para procesar el desplante deportivo. “Me acuerdo que mi mamá me vino a consolar, porque yo estaba re triste en casa”, rememoró Marzol sobre aquellas horas de incertidumbre mientras seguía el minuto a minuto del encuentro futbolístico desde su hogar.
El desenlace del partido añadió una capa extra de ironía a la historia: tras el enorme sacrificio de postergar su propia boda, el equipo de Ramiro no logró el ascenso con Quilmes.
Sin embargo, tras el desplante, Noelia decidió poner condiciones claras para retomar los planes nupciales. La advertencia para su pareja fue contundente: “Si te querés casar conmigo, vas a tener que organizar todo vos”. Finalmente, el compromiso se concretó y la pareja logró dar el "sí", dejando atrás los botines y la pelota para dar inicio a su vida matrimonial.
