"La noche de Mirtha": Marcela Morelo habló de sus hijos adoptivos y contó su historia

Uno de los aspectos que más conmovió a la audiencia fue la naturalidad con la que se construyó la identidad familiar. Desde el inicio de la convivencia, los tres hermanos adoptaron el lenguaje del afecto de manera espontánea. Morelo destacó que el reconocimiento de su rol como madre fue inmediato y que, con el paso de los años, esa necesidad de cercanía solo se ha intensificado: “Ahora más que nunca me dicen mamá, mamá, mamá”, confesó con una sonrisa.

Al observar el presente de sus hijos, Marcela define la experiencia como “un acto de amor enorme”. Hoy, los tres hermanos han crecido con bienestar, dejando atrás la infancia para convertirse en adolescentes que habitan un hogar donde, según la artista, el aprendizaje ha sido constante para todos los integrantes. La historia de Morelo reafirma que la familia se edifica en la voluntad diaria y en la convicción de que los hijos y los padres se encuentran en el momento justo para cambiar sus destinos para siempre.