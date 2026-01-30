La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 31 de enero en El Trece

En la misma línea, la actriz y bailarina Noelia Marzol también formará parte del encuentro. Reconocida por su versatilidad y talento, suele destacarse tanto en el teatro como en la televisión, y su presencia suma dinamismo a la conversación.

La música tendrá un espacio especial de la mano de Marcela Morelo, quien se sentará en la mesa y, como suele ocurrir cuando visita el programa, seguramente cerrará la noche con alguna interpretación. Su participación le aportará un clima emotivo y nostálgico al final del ciclo, un sello distintivo de muchas emisiones del programa.