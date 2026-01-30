La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 31 de enero en El Trece
La diva vuelve a encabezar una mesa repleta de figuras del teatro y el espectáculo, con protagonistas de la temporada marplatense y trayectorias destacadas.
Como cada fin de semana, la expectativa vuelve a posarse sobre una de las citas televisivas más clásicas de la pantalla argentina. La noche de Mirtha ya tiene confirmados a sus invitados para la emisión del sábado 31 de enero, en un programa que fue grabado con anticipación y que contará con una combinación de nombres conocidos del espectáculo, la música y el mundo artístico.
Aunque durante el verano suele instalarse en Mar del Plata, en esta oportunidad Mirtha Legrand no se encuentra en “La Feliz”. Tal como ella misma explicó, decidió regresar a Buenos Aires para organizar los festejos por su cumpleaños número 99, una fecha muy especial que ya genera expectativa. Antes de emprender el regreso, la diva dejó listo su ciclo, manteniendo intacta la tradición de ofrecer mesas con perfiles diversos y conversaciones que suelen recorrer la actualidad, la trayectoria de los invitados y anécdotas personales.
Con esta combinación de invitados, la conductora vuelve a apostar por un formato que equilibra actualidad, entretenimiento y emoción. A pesar de los cambios de agenda y de no estar instalada en Mar del Plata, la conductora mantiene viva una tradición que atraviesa generaciones y sigue convocando a figuras de distintos ámbitos.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 31 de enero
Para esta emisión, uno de los nombres centrales será el de Juan Alberto Mateyko, histórico conductor y figura de la televisión argentina. Su presencia anticipa un intercambio cargado de recuerdos y opiniones, y no se descarta que haga referencia a las denuncias que en los últimos tiempos salpicaron a su amigo de otras épocas, Julio Iglesias, un tema que despertó interés mediático.
Otro de los invitados será Rodrigo Noya, actor que atraviesa un gran presente profesional gracias a su participación en uno de los éxitos teatrales de la temporada, “El secreto”. Su paso por la mesa promete una charla enfocada en el fenómeno de la obra, el vínculo con el público y su recorrido personal dentro del ambiente artístico.
En la misma línea, la actriz y bailarina Noelia Marzol también formará parte del encuentro. Reconocida por su versatilidad y talento, suele destacarse tanto en el teatro como en la televisión, y su presencia suma dinamismo a la conversación.
La música tendrá un espacio especial de la mano de Marcela Morelo, quien se sentará en la mesa y, como suele ocurrir cuando visita el programa, seguramente cerrará la noche con alguna interpretación. Su participación le aportará un clima emotivo y nostálgico al final del ciclo, un sello distintivo de muchas emisiones del programa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario