"Eso me da energía": Juan Alberto Mateyko le contó a Mirtha Legrand por qué es el mejor momento de su vida

Para Mateyko, el amanecer marca el inicio de una rutina que prioriza el movimiento. “Un día mío es levantarme temprano, me encanta el mundo de la cultura del deporte”, compartió con entusiasmo durante la charla. Este vínculo con la actividad física no es una moda reciente, sino una herencia de su niñez y un tributo al esfuerzo de su familia. El conductor recordó con emoción cómo sus padres, aun frente a carencias financieras, priorizaron su formación social y deportiva en el club Ferrocarril Oeste. “Ellos se abstenían de comer para anotarme en el club, y ahí abracé la carrera del deporte”, relató sobre aquel sacrificio fundacional.