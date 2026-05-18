Exclusivo Martín Fierro 2026: Evangelina Anderson dio toda la vuelta para evitar cruzarse a Ian Lucas
La tensión entre los excompañeros de MasterChef Celebrity sumó un nuevo y picante capítulo en la gran alfombra roja de los Martín Fierro 2026.
La entrega de los premios Martín Fierro 2026 dejó a la vista varios momentos de alta tensión. Durante su paso por la alfombra roja, Evangelina Anderson fue captada realizando una llamativa e incómoda maniobra: dio toda la vuelta por el salón luciendo su imponente vestido negro con tul para evitar cruzarse cara a cara con Ian Lucas.
Qué dijo Ian Lucas sobre los rumores y el vínculo con Evangelina Anderson
A pesar de que su participación conjunta en el reality MasterChef Celebrity finalizó hace ya varios meses, la relación entre ambos sigue generando muchísima controversia en el mundo del espectáculo. En los días previos a la ceremonia, circuló el fuerte rumor de que el influencer habría exigido formalmente a la organización no compartir la misma mesa con la modelo.
Sin embargo, Lucas se encargó de desmentir estas versiones con contundentes declaraciones:
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"No hablo con ella desde que terminó el programa, de mi parte está todo más que bien".
"Se hablaron muchas cosas, pero nosotros no pedimos nada. Yo pagué mi habitación".
Si bien ambas figuras se hospedaron en el exclusivo hotel Hilton para prepararse, estuvieron en habitaciones totalmente separadas y no llegaron a verse hasta el tenso momento de la alfombra roja.
El desplante en la juntada de excompañeros y su mesa de lujo
Las especulaciones sobre una fuerte interna crecieron drásticamente luego de que los exparticipantes del programa gastronómico organizaran una gran cena de reencuentro a la cual Ian Lucas no asistió.
Lejos de guardar silencio, el creador de contenido reveló que la invitación nunca le llegó: "Me molestó que se diga que yo no voy o estoy agrandado, nada que ver. Me hubiese gustado que me invitaran, pero está perfecto que se haga un subgrupo". Al analizar los posibles motivos de su exclusión, apuntó directamente a las amistades de la modelo: "Hablan por hablar, no me invitaron. El Turco es muy amigo de Eva, así que se entiende...".
A pesar del mal trago con sus excompañeros, el joven disfruta de una noche de gala inmejorable. Se encuentra nominado junto a Sofi Gonet en la ansiada categoría Revelación y, por pedido expreso de Wanda Nara, ambos ocuparán un lugar de enorme privilegio sentándose en la mesa principal de la flamante conductora (el histórico lugar que solía ocupar Susana Giménez).
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