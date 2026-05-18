Exclusivo Martín Fierro 2026: Evangelina Anderson dio toda la vuelta para evitar cruzarse a Ian Lucas

Lejos de guardar silencio, el creador de contenido reveló que la invitación nunca le llegó: "Me molestó que se diga que yo no voy o estoy agrandado, nada que ver. Me hubiese gustado que me invitaran, pero está perfecto que se haga un subgrupo". Al analizar los posibles motivos de su exclusión, apuntó directamente a las amistades de la modelo: "Hablan por hablar, no me invitaron. El Turco es muy amigo de Eva, así que se entiende...".

A pesar del mal trago con sus excompañeros, el joven disfruta de una noche de gala inmejorable. Se encuentra nominado junto a Sofi Gonet en la ansiada categoría Revelación y, por pedido expreso de Wanda Nara, ambos ocuparán un lugar de enorme privilegio sentándose en la mesa principal de la flamante conductora (el histórico lugar que solía ocupar Susana Giménez).