Emotivo homenaje a Enrique Macaya Márquez en los premios Martín Fierro
El legendario periodista Macaya Márquez recibió un merecido reconocimiento a su enorme trayectoria durante la gran gala del Martín Fierro.
La noche de los Martín Fierro regaló uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia. El histórico periodista Enrique Macaya Márquez fue homenajeado por su inigualable trayectoria en los medios de comunicación y su cobertura de diecisiete mundiales consecutivos, recibiendo el cálido aplauso de todos los presentes en la sala.
El emotivo discurso de Macaya Márquez en los Martín Fierro
El tributo fue presentado en conjunto por reconocidas figuras del periodismo deportivo como Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky, el "Pollo" Vignolo y Diego Latorre, quienes definieron al agasajado como "una leyenda viva de la comunicación deportiva". Tras la emisión de un video que repasó su larga carrera desde sus inicios a los 15 años, su debut mundialista en Suecia 1958 y su icónico rol en el programa Fútbol de Primera, el homenajeado subió al escenario para recibir la estatuilla de manos de Juan Cruz Ávila.
Ya frente al micrófono, el comentarista brindó unas sentidas palabras a todos los presentes. "Ustedes deben imaginar la cantidad de minutos que he invertido pensando en cuál iba a ser el discurso de agradecimiento", bromeó al inicio. Con mucha emoción, dedicó el prestigioso galardón a su familia, a quienes definió cariñosamente como "mi viuda y mis huérfanos de todos los domingos", haciendo una clara alusión a los grandes sacrificios personales y familiares que exige el periodismo deportivo los fines de semana.
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Finalmente, destacó el incondicional apoyo de las productoras que lo acompañaron durante décadas, haciendo mención especial a Torneos y Competencias por permitirle desarrollar "una vida adentro del deporte". Para cerrar su participación y llevarse la ovación de todo el salón, expresó: "Les pido a aquellos que me olvidé, que me recuerden con cierto cariño si es posible. Un abrazo y hasta siempre".
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