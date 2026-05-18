Emotivo homenaje a Enrique Macaya Márquez en los premios Martín Fierro

Embed - Homenaje a Enrique Macaya Márquez - Martín Fierro 2026

El emotivo discurso de Macaya Márquez en los Martín Fierro

El tributo fue presentado en conjunto por reconocidas figuras del periodismo deportivo como Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky, el "Pollo" Vignolo y Diego Latorre, quienes definieron al agasajado como "una leyenda viva de la comunicación deportiva". Tras la emisión de un video que repasó su larga carrera desde sus inicios a los 15 años, su debut mundialista en Suecia 1958 y su icónico rol en el programa Fútbol de Primera, el homenajeado subió al escenario para recibir la estatuilla de manos de Juan Cruz Ávila.