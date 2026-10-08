Emotivo video: así fue la última charla de Alfa con Piero

En su dedicatoria, el exparticipante de "Gran Hermano" valoró los momentos compartidos en la intimidad del hogar del cantautor en San Telmo. “Encontrarnos era hablar de historias, reírnos, compartir comidas, cocinar en su casa en San Telmo”, manifestó, antes de detallar los pormenores de su reciente charla: “Lo llamé y hablamos un rato. El Tano estaba mal, muy mal, y fue como una despedida. Me dijo: ‘No estoy bien ahora, pero prontito nos vamos a ver’”. Con el dolor a flor de piel, el mediático concluyó: “Te voy a querer por siempre, Tano querido, me duele el alma”.