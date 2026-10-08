Emotivo video: así fue la última charla de Alfa con Piero
El ex participante de Gran Hermano despidió al músico con un emotivo video que refleja una amistad sostenida durante 40 años. Los detalles de su relación.
El fallecimiento del músico Piero Antonio Franco De Benedictis a los 81 años, ocurrido en el Hospital Italiano tras permanecer internado por una dolencia, causó un profundo impacto en la cultura popular y generó conmovedoras repercusiones. Entre los mensajes de despedida, destacó el sentido tributo publicado por Walter "Alfa" Santiago, exparticipante del reality show "Gran Hermano", quien homenajeó a su amigo entrañable de cuatro décadas a través de una secuencia de emotivos posteos en sus redes sociales.
La trágica noticia golpeó de cerca al mediático, quien reveló haber mantenido una última conversación telefónica con el artista una semana antes de su deceso. Al recordar las virtudes del prolífico compositor, Alfa lo definió expresando: “Una de las personas más buenas, transparentes, generosas que conocí en mi vida”. A su vez, rememoró los inicios de su vínculo cercano señalando: “Nos hicimos amigos hace muchísimos años, cuando viajó a Miami estuvimos juntos una semana, ahí fue cuando más me pegué y cuando lo conocí al Tano de verdad”.
En su dedicatoria, el exparticipante de "Gran Hermano" valoró los momentos compartidos en la intimidad del hogar del cantautor en San Telmo. “Encontrarnos era hablar de historias, reírnos, compartir comidas, cocinar en su casa en San Telmo”, manifestó, antes de detallar los pormenores de su reciente charla: “Lo llamé y hablamos un rato. El Tano estaba mal, muy mal, y fue como una despedida. Me dijo: ‘No estoy bien ahora, pero prontito nos vamos a ver’”. Con el dolor a flor de piel, el mediático concluyó: “Te voy a querer por siempre, Tano querido, me duele el alma”.
Además de publicar un video del año 2016 donde interpretaban juntos el inolvidable éxito “Mi viejo”, Santiago compartió un compilado de fotos musicalizado con la obra “Soy pan, soy paz, soy más” para despedir al creador de temas legendarios como “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Pedro Nadie”. En dicha publicación, escribió con dolor: “Tano… amigo del alma… Que Dios te reciba y te dé ese abrazo del alma que siempre me dabas a mí, la tristeza que tengo es enorme”.
El fallecimiento del icónico cantautor —nacido en Italia, criado en Banfield y Alen, y exiliado durante los años setenta— generó una ola de mensajes de figuras destacadas como Víctor Heredia, Julia Zenko, Alejandro Lerner y Jairo, quien sintetizó el sentir colectivo al afirmar: “Tus canciones le ganaron al tiempo”. Las exequias de Piero se llevarán a cabo en una sala velatoria del barrio de Belgrano, previo al traslado de sus restos hacia el Cementerio de la Recoleta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario