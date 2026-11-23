El registro de "Sin Nafta": los integrantes de la cuenta humorística se encontraban en la zona y, justo cuando se disponían a sacarse fotos junto a un grupo de seguidores, la cámara con la que estaban grabando captó el instante exacto en el que estalló el local de comidas.

Pánico y rescate entre las llamas: en las imágenes viralizadas se observa la corrida desesperada de las personas que estaban en la calle tras la onda expansiva, mientras otros vecinos intentaban acercarse para auxiliar a quienes habían quedado atrapados en el interior del comercio, aunque el fuego ya envolvía rápidamente toda la estructura.