Video: el momento de la explosión en Ezpeleta que dejó siete heridos en un local de comidas
El estallido ocurrió el domingo por la noche en medio de los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta y quedó registrado por los humoristas de "Sin Nafta".
Una explosión en Ezpeleta dejó un saldo de siete vecinos heridos, uno de los cuales permanece internado en grave estado. El episodio —ocurrido el domingo 22 de noviembre durante los festejos por el 154° aniversario de la ciudad— quedó registrado de manera accidental en un video de "Sin Nafta", una cuenta de redes sociales dedicada al humor.
Cómo quedó grabado el estallido en medio de los festejos en Ezpeleta
El siniestro se desencadenó en un comercio gastronómico situado en la intersección de las calles Centenario y Bogotá, en momentos en que una gran cantidad de vecinos se encontraba en la vía pública participando de la celebración local:
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El registro de "Sin Nafta": los integrantes de la cuenta humorística se encontraban en la zona y, justo cuando se disponían a sacarse fotos junto a un grupo de seguidores, la cámara con la que estaban grabando captó el instante exacto en el que estalló el local de comidas.
Pánico y rescate entre las llamas: en las imágenes viralizadas se observa la corrida desesperada de las personas que estaban en la calle tras la onda expansiva, mientras otros vecinos intentaban acercarse para auxiliar a quienes habían quedado atrapados en el interior del comercio, aunque el fuego ya envolvía rápidamente toda la estructura.
El estado de los heridos: como consecuencia de la explosión, siete personas sufrieron heridas de distinta consideración y debieron ser asistidas de urgencia; entre ellas, una víctima presenta un cuadro crítico tras sufrir quemaduras en la mitad de su cuerpo.
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