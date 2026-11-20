Lejos de calmarse, el agresor comenzó a correr a un cuarto involucrado por el medio de las vías. Mientras tanto, otro foco de la pelea continuaba sobre el andén, donde un hombre cayó al piso y recibió varias patadas. Todo se dio frente a la mirada atenta de los pasajeros que aguardaban dentro de la formación detenida.

Entre los detenidos había un menor de 17 años

La situación culminó con la llegada de efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes fueron alertados por el trabajo de monitoreo de la división de subtes.

En el lugar fueron demorados cinco hombres mayores, un menor de 17 años y dos mujeres. Cuatro de los involucrados tienen residencia en la localidad bonaerense de Florencio Varela y otros cuatro en Glew, partido de Almirante Brown, de acuerdo a la información obtenida por Infobae.

El caso quedó bajo la investigación de la Unidad de Flagrancia Este (UFLA), a cargo de la fiscal Agustina Carelli, y los detenidos fueron imputados por el delito de “lesiones en riña”.