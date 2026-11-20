Batalla campal en la línea D del subte: vendedores ambulantes se pelearon en medio de las vías
Ocurrió en la estación Pueyrredón del subte. La Policía de la Ciudad tuvo que intervenir y ocho personas quedaron detenidas, entre ellas un menor de edad.
Momentos de tensión se vivieron en la estación Pueyrredón de la línea D del subte, donde un grupo de vendedores ambulantes se trenzaron en una violenta pelea y se tiraron juntos a las vías, donde continuaron con empujones y trompadas. Todo quedó registrado en un video grabado por pasajeros que presenciaron la escena.
El hecho se registró el miércoles por la tarde, mientras una de las formaciones se encontraba detenida y otros pasajeros aguardaban por el subte con destino a la cabecera de Congreso de Tucumán. El episodio obligó a interrumpir el servicio por varios minutos.
Así fue la pelea en la estación Pueyrredón de la línea D del subte
Todo comenzó sobre el andén de la estación Pueyrredón. Según información que trascendió sobre el caso, la disputa se inició entre dos personas pero luego se transformó una batalla campal de la que participaron otros vendedores ambulantes.
La secuencia cargada de violencia fue registrada por uno de los testigos, minutos después de que empezara la riña. En las imágenes se observan empujones, forcejeos, patadas y trompadas entre todos los involucrados, incluyendo varias mujeres.
La tensión escaló cuando uno de ellos se arrojó a las vías y fue perseguido por otro. Incluso en ese escenario, continuaron golpeándose y pegándose patadas. Luego, otro individuo intervino para separarlos.
Lejos de calmarse, el agresor comenzó a correr a un cuarto involucrado por el medio de las vías. Mientras tanto, otro foco de la pelea continuaba sobre el andén, donde un hombre cayó al piso y recibió varias patadas. Todo se dio frente a la mirada atenta de los pasajeros que aguardaban dentro de la formación detenida.
La situación culminó con la llegada de efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes fueron alertados por el trabajo de monitoreo de la división de subtes.
En el lugar fueron demorados cinco hombres mayores, un menor de 17 años y dos mujeres. Cuatro de los involucrados tienen residencia en la localidad bonaerense de Florencio Varela y otros cuatro en Glew, partido de Almirante Brown, de acuerdo a la información obtenida por Infobae.
El caso quedó bajo la investigación de la Unidad de Flagrancia Este (UFLA), a cargo de la fiscal Agustina Carelli, y los detenidos fueron imputados por el delito de “lesiones en riña”.
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