Un rugbier atacó a una joven que salía con su exnovia y lo dejó inconsciente
Santiago estaba sentado en un kiosco con un amigo cuando recibió los golpes por la espalda. Su padre denuncia que el ataque fue premeditado.
Un joven fue brutalmente agredido por un rugbier en un kiosco de Merlo y el ataque quedó registrado en un video grabado por las cámaras de seguridad del comercio. La víctima, identificada como Santiago, se encontraba sentado junto a un amigo en un kiosco cuando recibió varios golpes por la espalda que lo dejaron inconsciente.
Según relató Pablo, el padre de la víctima, no hubo discusión ni provocación previa. El atacante se levantó de otra mesa y se dirigió directamente hacia su hijo para agredirlo. La familia sostiene que otros dos jóvenes que acompañaban al rugbier también tuvieron participación en la secuencia.
Así fue la agresión del rugbier en el kiosco de Merlo
Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el momento en el que Santiago fue atacado mientras permanecía sentado. “En la primera piña ya se la pega entre la nuca y la sien y va todo hacia atrás. Ya en el primer impacto él pierde el conocimiento”, describió Pablo.
“Fue agresión directa y premeditada. Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con el agresor. Mi hijo estaba con un amigo tomando una gaseosa y no hubo palabras. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió”, contó Pablo al ser entrevistado en TN.
Además, cuestionó el comportamiento de los otros dos jóvenes que estaban con el agresor: “Ninguno intervino para detener la golpiza ni para asistir a Santiago después de que quedara inconsciente”. Por el contrario, sostuvo que ambos habrían impedido que el amigo de su hijo pudiera defenderlo.
El conflicto estaría relacionado con una exnovia
Pablo sostuvo que la agresión estuvo motivada por una cuestión sentimental y que los dos se conocían porque viven en Merlo: “Santiago está conociendo a la exnovia del joven que lo atacó”, reveló.
El hombre también aseguró que el rugbier tendría antecedentes de episodios violentos, aunque aclaró que desconoce si existen denuncias formales en su contra. Según contó, después del ataque mantuvo una conversación con la madre del joven, quien le habría mencionado situaciones anteriores de violencia.
Pablo también agradeció a una mujer que se acercó desde un comercio cercano para intervenir y señaló que otra siguió al agresor y a sus acompañantes cuando se retiraron.
De acuerdo con su relato, los tres jóvenes se fueron juntos y el atacante se retiró sin detenerse a comprobar cómo estaba la víctima. “Se van los tres, se va victorioso y festejando lo que acaba de hacer”, aseguró.
Cómo sigue la salud del joven golpeado
Santiago fue sometido a estudios médicos, entre ellos una tomografía, y actualmente se encuentra recuperándose en su casa. Según informó su padre, no surgieron complicaciones que requirieran mantenerlo internado, por lo que continúa con reposo, hielo, analgésicos y antiinflamatorios.
“Mi hijo hoy está mejor, está bien. Después de hacerle una serie de estudios, una tomografía, ahora está con reposo, hielo, calmantes y antiinflamatorios”, explicó Pablo.
“Lo que más contento me pone como padre es que puedo tener a mi hijo acá al lado mío y que está bien”, expresó y remarcó que la violencia de los golpes pudo haber provocado consecuencias mucho más graves. “Una piña en la sien capaz que terminábamos hablando de otra cosa”, advirtió, y agregó: “Esto podía terminar en tragedia tranquilamente”.
Por último, adelantó que se presentará directamente ante la Fiscalía para denunciar el ataque y explicó que no quiere iniciar el trámite en una comisaría porque el padre del agresor sería policía.
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