El conflicto estaría relacionado con una exnovia

Una mujer tuvo que intervenir para frenar la golpiza

Pablo sostuvo que la agresión estuvo motivada por una cuestión sentimental y que los dos se conocían porque viven en Merlo: “Santiago está conociendo a la exnovia del joven que lo atacó”, reveló.

El hombre también aseguró que el rugbier tendría antecedentes de episodios violentos, aunque aclaró que desconoce si existen denuncias formales en su contra. Según contó, después del ataque mantuvo una conversación con la madre del joven, quien le habría mencionado situaciones anteriores de violencia.

Pablo también agradeció a una mujer que se acercó desde un comercio cercano para intervenir y señaló que otra siguió al agresor y a sus acompañantes cuando se retiraron.

De acuerdo con su relato, los tres jóvenes se fueron juntos y el atacante se retiró sin detenerse a comprobar cómo estaba la víctima. “Se van los tres, se va victorioso y festejando lo que acaba de hacer”, aseguró.

Cómo sigue la salud del joven golpeado

Santiago fue sometido a estudios médicos, entre ellos una tomografía, y actualmente se encuentra recuperándose en su casa. Según informó su padre, no surgieron complicaciones que requirieran mantenerlo internado, por lo que continúa con reposo, hielo, analgésicos y antiinflamatorios.

“Mi hijo hoy está mejor, está bien. Después de hacerle una serie de estudios, una tomografía, ahora está con reposo, hielo, calmantes y antiinflamatorios”, explicó Pablo.

“Lo que más contento me pone como padre es que puedo tener a mi hijo acá al lado mío y que está bien”, expresó y remarcó que la violencia de los golpes pudo haber provocado consecuencias mucho más graves. “Una piña en la sien capaz que terminábamos hablando de otra cosa”, advirtió, y agregó: “Esto podía terminar en tragedia tranquilamente”.

Por último, adelantó que se presentará directamente ante la Fiscalía para denunciar el ataque y explicó que no quiere iniciar el trámite en una comisaría porque el padre del agresor sería policía.