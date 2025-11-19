Después de una polémica estadía en Argentina, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a Turquía
La actriz cumplió con sus compromisos laborales y dejó el país junto al futbolista, que debe volver a estar a disposición del Galatasaray.
Mauro Icardi y la China Suárez regresaron a Argentina en la última semana y desataron varias polémicas. Además, la actriz dio de qué hablar con las entrevistas que dio, en donde no esquivó ningún tema. Después de que el futbolista vea a sus hijas y su pareja cumpliera con los compromisos laborales que tenía pactados por el estreno de su serie “La hija del fuego”, la pareja volvió a Turquía.
Mauro y la China llegaron temprano al aeropuerto, donde realizaron solos el check-in y luego se dirigieron al sector de abordaje para emprender el regreso a su hogar. La pareja viajó acompañada por Silvia, la niñera de los hijos de Eugenia, los menores se quedaron en Argentina, al cuidado de sus respectivos padres, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.
Mientras caminaban agarrados de la mano por el Aeropuerto de Ezeiza, ambos fueron abordados por la prensa, pero evitaron dar todo tipo declaraciones.
La polémica actitud de la China Suárez y Mauro Icardi tras la entrevista con Mario Pergolini: ¿qué pasó?
La entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini dio de qué hablar y la repercusión fue impresionante. En las últimas horas, se fueron conociendo más detalles de lo que sucedió detrás de cámara.
Primero, el presentador contó algo que llamó la atención de todos. "Nosotros tenemos en el camarines los cuadros con las caritas de todos los que fueron y están libres los que quedan de acá a fin del año. Cuando se fue la China, nos dimos cuenta que los de Martín Cirio y Yanina los habían sacado", reveló Mario Pergolini en Vorterix.
A su ves, Yanina Latorre se hizo eco y también se expresó al respecto en su programa en SQP: "¡La inseguridad! Lo tendrías que haber grabado. Son dos bol...".
La conductora no se quedó tranquila y en su programa de radio El Observador volvió a disparar contra la China y Mauro. "Está muy pendiente. A Cirio también lo odia porque le dice Tatiana. Ahí me siento elevadísima. Para maquillarse, tiene que sacar dos cuadros para no vernos. No los rompieron igual, estaban abajo de un escritorio", manifestó Latorre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario