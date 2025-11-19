Después de una polémica estadía en Argentina, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a Turquía

A su ves, Yanina Latorre se hizo eco y también se expresó al respecto en su programa en SQP: "¡La inseguridad! Lo tendrías que haber grabado. Son dos bol...".

La conductora no se quedó tranquila y en su programa de radio El Observador volvió a disparar contra la China y Mauro. "Está muy pendiente. A Cirio también lo odia porque le dice Tatiana. Ahí me siento elevadísima. Para maquillarse, tiene que sacar dos cuadros para no vernos. No los rompieron igual, estaban abajo de un escritorio", manifestó Latorre.