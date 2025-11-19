¿Mentirosa serial? Los videos de la China Suárez que se viralizaron tras su entrevista con Moria Casán
Las redes sociales no perdonan: usuarios de X hicieron trascender momentos de la actriz en los que dice "siempre lo mismo" para hablar de sus parejas.
¿Todos fueron increíbles y altos? Bueno, parece que para la China Suárez sí, y la viralización de una serie de clips en torno a esto la deja sumamente expuesta. Resulta que la actriz estuvo junto a Moria Casán en una entrevista donde repasó sus comienzos con Mauro Icardi y relató cómo fue la primera vez que se vieron.
Una de las particularidades que la joven destacó fue que "no sabía que era tan alto", algo que también había dicho cuando inició su romance con Rusherking. De este modo, los internautas hallaron impactantes coincidencias y las plasmaron en un video que no tiene desperdicio.
De esta manera, se demostró que la China Suárez pareciera sentir por todos lo mismo, ver a todos increíbles y altos, y lo que es peor... de todos suele decir que "hubo una conexión difícil de explicar" que "no le había pasado nunca", lo que deja muy mal parada a la actriz.
Dentro de los videos que tomaron trascendencia en las últimas horas, hay una particular coincidencia que tiene que ver con el estado sentimental de sus parejas al momento de involucrarse con ellos: la China aseguró que Icardi estaba "separado" en 2021, cuando se vieron a escondidas en París pero, para (no) sorpresa de todos, también había dicho lo mismo de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, vínculos que comenzó cuando los actores aún estaban con Eugenia Tobal y Pampita, respectivamente.
Por otro lado, de todos suele señalar que son "buenos amigos, buenas parejas y perfectos". Este destaque la actriz lo hizo también con el galán chileno y padre de sus dos hijos Magnolia y Amancio, a quien recientemente expuso en redes sociales, indicando que tiene "adicciones", sin especificar cuáles.
Parejas de la China Suárez
-
Nicolás Riera (2007 - 2010)
-
Nacho Viale (2010 - 2012)
-
Nicolás Cabré (2012 - 2013)
-
David Bisbal (2014 - 2015)
-
Marlon Teixeira (2015)
-
Benjamín Vicuña (2015 - 2021)
-
Rusherking (2022 - 2023)
-
Lauty Gram (2023 - 2024)
-
Mauro Icardi (2024 - actual)
