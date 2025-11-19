¿Mentirosa serial? Los videos de la China Suárez que se viralizaron tras su entrevista con Moria Casán

coincidencias china suárez

Dentro de los videos que tomaron trascendencia en las últimas horas, hay una particular coincidencia que tiene que ver con el estado sentimental de sus parejas al momento de involucrarse con ellos: la China aseguró que Icardi estaba "separado" en 2021, cuando se vieron a escondidas en París pero, para (no) sorpresa de todos, también había dicho lo mismo de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, vínculos que comenzó cuando los actores aún estaban con Eugenia Tobal y Pampita, respectivamente.