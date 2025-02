En exclusiva: así fue la presentación de "Capitán América: un nuevo mundo" por parte de su elenco

Embed - Official Trailer | The Falcon and the Winter Soldier | Disney+

La cinta, protagonizada justamente por Anthony Mackie, se estrenó en cines el pasado 13 de febrero y ya cautivó a miles de personas alrededor del mundo. Con la presencia de Harrison Ford, Danny Ramírez, Giancarlo Espósito y más, "Capitán América: un nuevo mundo", se enfoca en cómo continuó Falcón utilizando el escudo tan famoso del Capitán América y poco a poco se fue ganando el respeto de los ciudadanos. Y, de eso, justamente hablaron los protagonistas en una conferencia de prensa en la que minutouno.com estuvo presente.

Los talentos participantes de la misma fueron Julius Onah (Director), Nate Moore (Productor), Kevin Feige (Productor), Anthony Mackie (Sam Wilson / Capitán América), Harrison Ford (Presidente Thaddeus Ross), Danny Ramírez (Joaquín Torres/Falcon), Shira Haas (Ruth Bat-Seraph), Giancarlo Esposito (Seth Voelker), Tim Blake Nelson (Samuel Sterns), Xosha Roquemore (Agente Leila Taylor). Ellos fueron los encargados de revelar detalles de cómo se filmó, se desarrolló y qué sintieron a la hora de protagonizar esta nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel.

Con una simpatía que entretuvo durante los 20 minutos que duró la conferencia de prensa, los actores se mostraron emocionados a la hora de finalmente estrenar este film. El primero en hablar fue Anthony Mackie quien contó cuál fue el aprendizaje más importante que tuvo a la hora de tomar el escudo del Capitán América. "Disfrutarlo. Fue lo más grande para mí. En nuestro primer día en el set, todas estas personas que conocía desde hace más de una década, todos se acercaron para felicitarme. Es raro. Como Bob Moore, que era mi vestuarista, fue mi vestuarista en Capitán América: El Soldado de Invierno. Y sabes, Russell Bobbitt, quien hizo los props en todas las películas en las que he estado. Los Bobbitt hicieron los props para Capitán América: Brave New World. Así que fue como esa cosa familiar, donde ves a este personaje crecer y llegar a su momento de brillar. Así que estoy feliz de que, sabes, pude hacerlo con un grupo de estrellas y amigos con los que comencé", comenzó diciendo el protagonista.

Luego de esto, quien habló fue Kevin Feige. El productor y cabecilla de Marvel detalló por qué "Capitán América: un nuevo mundo" es una película que el estudio que comanda quería producir y por qué la querían como parte de la franquicia más famosa de superhéroes. "Bueno, quiero decir, realmente todo se trataba de Sam Wilson como Capitán América y continuar con eso. Lo vimos en la película más grande que jamás hemos hecho, Avengers: Endgame. Vimos a Steve Rogers pasarle el escudo a Sam Wilson. Queríamos continuar esa historia. Y siempre se trata de traer nuevos personajes al MCU, y este increíble elenco que ven ante ustedes hizo justamente eso", dijo Feige.

En tanto, después fue el turno del director de hablar de esta película. Julius Onah reveló qué significó para él poder dirigir esta cinta. "Significa todo para mí. Sabes, la franquicia de Capitán América está en el corazón del MCU. El Capitán siempre ha sido un gran líder de los Vengadores, pero también la historia en el centro de esto es una que realmente, realmente es emocionante, intensa, pero también muy emocional. Y yo estaba muy emocionado por el tema en el centro de esto y la manera en que todos en Marvel y este elenco se comprometieron con esta idea de empatía, de ver lo mejor en los demás. Así que cuando tienes la oportunidad de contar una historia que está llena de acción y efectos visuales increíbles, pero que también tiene grandes personajes, un gran tema, realmente es un sueño hecho realidad. Y poder dirigir a un elenco como este, absolutamente increíble", afirmó Onah sin filtro.

