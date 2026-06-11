En la previa del Mundial 2026, Marcelo Benedetto se sacó una foto con Shakira y se volvió viral

La situación tomó por sorpresa a quienes seguían la transmisión, ya que el periodista interrumpió para cumplir un deseo personal y guardar un recuerdo junto a una de las figuras más importantes de la música latina.

image Marcelo Benedetto se sacó una foto con Shakira y se volvió viral

Shakira accedió con una sonrisa y posó junto al periodista, generando una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que fue celebrada por muchos usuarios por la espontaneidad del momento.

Como suele ocurrir con este tipo de escenas, las plataformas digitales se llenaron de comentarios, memes y reacciones. Algunos destacaron la frescura de Benedetto al animarse a pedir la foto en vivo, mientras que otros se identificaron con la emoción del periodista al encontrarse cara a cara con una estrella internacional.

En medio de la cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026, el inesperado cruce entre Marcelo Benedetto y Shakira terminó convirtiéndose en uno de los momentos más simpáticos y virales de la previa de la gran fiesta del fútbol.