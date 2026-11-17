Detrás de cámara, la propia Wanda se encarga de filmar toda la secuencia y celebra las jugadas entre ambos, lanzando incluso un divertido reclamo cuando la pelota se desvía sobre el final del clip: "¡Por Dios, Fran!". Con este posteo, la mediática dejó en claro el lugar que ocupa Migueles en su círculo más íntimo en pleno conflicto legal con el padre de sus hijas, a quien -de seguro- le ha intentado "mojar la oreja" con este video que muestra la armonía entre la niña y su novio.