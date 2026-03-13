En medio del escándalo con Manuel Adorni, Dominique Metzger lanzó un irónico posteo: "Deslomándome en Uruguay"

"Yo quería que mi esposa me acompañe, es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá, más allá de que ella en paralelo iba a venir porque tenía una actividad, pero no le sacamos un peso al Estado", insistió.

En medio de la discusión pública, Metzger decidió referirse al tema de manera indirecta desde sus redes sociales. La conductora de Telenoche compartió imágenes de unas vacaciones que había realizado meses atrás en Uruguay y acompañó el posteo con una frase que muchos interpretaron como una chicana al funcionario.

"Deslomándome en las playas de Uruguay", escribió, en clara alusión a la expresión que había utilizado Adorni y que se convirtió en uno de los comentarios más replicados de la polémica.