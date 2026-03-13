No cierra: Manuel Adorni cobra $3.500.000 y su familia tiene gastos de $17.000.000 solo de tarjetas de crédito
El periodista Pablo Duggan reveló detalles exclusivos de Manuel Adorni y los gastos que salpican también a una mujer cercana contratada en la TV Pública.
El escándalo en torno al jefe de Gabinete Manuel Adorni y el uso del avión presidencial para trasladar a su esposa a Estados Unidos sumó un nuevo y explosivo capítulo. El periodista Pablo Duggan, en su programa de Radio 10, reveló una trama de gastos millonarios en tarjetas de crédito que no condicen con los ingresos declarados del funcionario.
Según la información que detalló Duggan al aire, el sorpresivo y polémico viaje de Bettina Angeletti a Nueva York fue el resultado directo de un ultimátum matrimonial. La crisis de pareja se habría desatado tras un viaje anterior del funcionario.
IMPORTANTE: La doble moral de Manuel Adorni y Milei
"Adorni estaba hasta las manos. O venía ella en el avión presidencial o mi relación se acababa. Era subirla o no viajar", graficó el conductor sobre la extrema decisión que tomó el exvocero, asumiendo el costo político de llevar a su mujer en la nave del Estado para evitar que se le pudriera el rancho.
Los números que no cierran de Manuel Adorni
El escándalo radica en el desfasaje financiero de todo el entorno del jefe de Gabinete. El periodista expuso que mientras Adorni percibe un sueldo oficial de $3.500.000, su núcleo familiar registra gastos mensuales exorbitantes.
Esta anomalía económica también salpica a Ailén Vázquez, una colaboradora cercana. Pese a cobrar $5.400.000 en la TV Pública, sus resúmenes de tarjeta de crédito del Banco Galicia muestran gastos mensuales que superan ampliamente sus ingresos, con picos de hasta 9 millones de pesos.
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