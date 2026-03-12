Quién es Marcelo Grandio, el "amigo eterno" de Manuel Adorni que viajó con él a Punta del Este

marcelo grandio giros en linea recta Marcelo Grandio conducte "Giros..." por la TV Pública.

Pero por un tiempo se alejó de los medios y estuvo fuera de la mirada pública, radicándose en Uruguay. Hasta que el actual jefe de Gabinete llegó a la función pública y a la menor oportunidad le otorgó un espacio en el TV Pública a su colega y amigo.

Tras el escándalo que desataron sus dichos sobre el vuelo privado que compartió con Adorni y familia a Punta del Este, en las últimas horas trascendió que habría renunciado a continuar con su programa “Giros…”, versión que aun no pudo ser confirmada.

Lo seguro es que seguirá conduciendo el ciclo “Gritalo Mundial” que se emite por la señal de streaming de la TV Pública, de manera que sí o sí seguirá vinculado al sistema de medio que encabeza el jefe de Gabinete, el “amigo eterno”, según Grandio define a Adorni en sus redes sociales.