Quién es Marcelo Grandio, el "amigo eterno" de Manuel Adorni que viajó con él a Punta del Este
Periodista y empresario, como se autodefine, está radicado en Uruguay pero viaja a Buenos Aires cada semana para grabar un programa que se transmite por la TV Pública, que se inició cuando Adorni se hizo cargo de los medios estatales.
Sin lugar a demasiadas dudas, Manuel Adorni ha sido uno de los principales detractores libertarios de la “casta política”, lo que le valió nombramientos en el Ejecutivos y sucesivos ascensos en la estructura política del Estado, incluyendo beneficios y empleos para familiares y allegados.
Como su amigo Marcelo Grandio, cuyo nombre y apellido cobraron relevancia en las últimas horas dado que fue quien acompañó al jefe de Gabinete y su familia en el vuelo privado a Punta del Este para pasar allí los feriados de Carnaval.
Periodista y empresario argentino radicado en Uruguay desde hace varios años, actualmente se desempeña como conductor en la TV Pública, con su programa “Giros, en línea recta”, programa de entrevistas que se inició, justamente, cuando los medios públicos quedaron bajo la órbita de Adorni.
Yerno del exaccionista de la empresa Torneos y Competencias Luis Nofal, comenzó su carrera como periodista deportivo en Fox Sports, donde trabajó durante dos décadas y fue parte del equipo de Sebastián Vignolo en el reconocido programa “90 minutos de fútbol”, acompañándolo también como columnista en Fox Sports Radio.
Tras su salida de la señal de noticias y eventos deportivos, Grandio condujo un programa de cable con un compañero que se convirtió en amigo: el mismísimo Adorni, ambos periodistas entre quienes surgió una amistad que se mantendría en el tiempo.
Pero por un tiempo se alejó de los medios y estuvo fuera de la mirada pública, radicándose en Uruguay. Hasta que el actual jefe de Gabinete llegó a la función pública y a la menor oportunidad le otorgó un espacio en el TV Pública a su colega y amigo.
Tras el escándalo que desataron sus dichos sobre el vuelo privado que compartió con Adorni y familia a Punta del Este, en las últimas horas trascendió que habría renunciado a continuar con su programa “Giros…”, versión que aun no pudo ser confirmada.
Lo seguro es que seguirá conduciendo el ciclo “Gritalo Mundial” que se emite por la señal de streaming de la TV Pública, de manera que sí o sí seguirá vinculado al sistema de medio que encabeza el jefe de Gabinete, el “amigo eterno”, según Grandio define a Adorni en sus redes sociales.
