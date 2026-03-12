Nueva versión: a Manuel Adorni le parece "injusto" tener que explicar el vuelo privado y desmintió a su amigo

"De todos modos no tengo problema en explicarlo. Tenía vacaciones planificadas con mi familia para diciembre, pero a raíz del nuevo rol en la Jefatura de Gabinete tuve que postergarlas. Este viaje de fin de semana lo hice con un amigo personal (por Marcelo Grandio), con quien tengo una relación de más de una década. Cada uno pagó su parte", argumentó Adorni, siempre según el periodista.

Con esta versión, el integrante del Gobierno Nacional estaría desmintiendo a su amigo, quien dijo en varias entrevistas que el gasto corrió todo por cuenta del funcionario. Incluso sostuvo que lo pagó "con plata del Estado".

manuel adorni majul

"Repito, cada uno pagó su parte. No es la primera vez que viajamos juntos y desde luego tampoco será la última. Como dije en varias oportunidades, soy plenamente consciente de mi rol como funcionario público y de los límites que esto implica. Simplemente quise compartir unos días con mi familia y con amigos lejos de la vorágine diaria. Desde ya podés contar esto al aire y como en todas las cuestiones no tengo nada que ocultar", insistió el jefe de Gabinete.

Mientras la versión no termina de quedar clara, Adorni volvió a mostrarse ofendido por tener que dar explicaciones siendo funcionario público. "Sí te reconozco que tener que explicar estas cosas solo por la maldad de un puñado parece injusto. Por eso también sorprende que haciendo las cosas como corresponden, se intente montar semejante operación con el único objetivo de dañar", concluyó.