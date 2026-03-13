Filtraron fotos del desalojo de Mickey Rourke por falta de pago de su alquiler

desalojo Mickey Rourke

Frente a estas acusaciones por falta de pago, la defensa del actor no tardó en exponer las supuestas irregularidades del inmueble. Su mánager, Hines, describió un escenario inhabitable marcado por moho negro, ausencia de agua corriente y daños estructurales severos. El propio Rourke rompió el silencio a través de un comunicado enviado a Page Six, donde fue contundente sobre su experiencia: “Tenía condiciones de vida inaceptables. Había serios problemas que se daban repetidamente y no se abordaban”. Según su relato, los problemas con la plomería y el baño eran una constante, al igual que la presencia de roedores. “Los problemas con roedores eran constantes. Simplemente no podía seguir pagando por una casa que estaba en tan malas condiciones después de tantos intentos de solucionar estos problemas”, explicó el intérprete, justificando su decisión de interrumpir los pagos.