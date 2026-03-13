Filtraron fotos del desalojo de Mickey Rourke por falta de pago de su alquiler
El actor de 73 años se encuentra en su peor momento: fue demandado por falta de pago y obligado a abandonar su hogar en Los Ángeles. Los detalles.
El nombre de Mickey Rourke, quien fuera uno de los íconos más codiciados del cine mundial durante la década de los 90, ha vuelto a copar los titulares, aunque esta vez por motivos alejados de su carrera artística. La estrella de Hollywood atraviesa una crisis personal y financiera que ha culminado con su expulsión de la vivienda que alquilaba en California. El impacto no solo reside en el hecho judicial, sino en las imágenes que han trascendido del actor, las cuales reflejan el deterioro de su situación actual.
La disputa legal se selló el pasado 9 de marzo, cuando el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles emitió un fallo que ordenó la desocupación inmediata de la propiedad situada en Drexel Avenue. La medida fue la respuesta a una demanda interpuesta por el propietario de la vivienda, quien reclamaba una deuda acumulada que ascendía a los 59.100 dólares. El conflicto, que venía gestándose desde finales de diciembre, le daba a Rourke un plazo de apenas tres días para saldar el monto o abandonar su hogar.
Frente a estas acusaciones por falta de pago, la defensa del actor no tardó en exponer las supuestas irregularidades del inmueble. Su mánager, Hines, describió un escenario inhabitable marcado por moho negro, ausencia de agua corriente y daños estructurales severos. El propio Rourke rompió el silencio a través de un comunicado enviado a Page Six, donde fue contundente sobre su experiencia: “Tenía condiciones de vida inaceptables. Había serios problemas que se daban repetidamente y no se abordaban”. Según su relato, los problemas con la plomería y el baño eran una constante, al igual que la presencia de roedores. “Los problemas con roedores eran constantes. Simplemente no podía seguir pagando por una casa que estaba en tan malas condiciones después de tantos intentos de solucionar estos problemas”, explicó el intérprete, justificando su decisión de interrumpir los pagos.
La crisis también estuvo salpicada por la polémica en torno a una campaña solidaria iniciada sin su consentimiento explícito. Una integrante de su equipo de representación abrió una colecta en GoFundMe con el fin de recaudar 100.000 dólares para asistirlo, pero el actor desautorizó la iniciativa de forma tajante en sus redes sociales. “Eso no soy yo. Si necesitara dinero, no pediría ninguna maldita caridad”, sentenció Rourke, quien además aseguró desconocer el funcionamiento de dicha plataforma. A pesar de esto, su mánager aclaró que el actor vive bajo una economía volátil, carece de tarjetas de crédito y se maneja bajo una filosofía de vida extrema, donde a veces posee fortunas y otras veces nada.
Actualmente, el actor de 73 años se aloja en un hotel de lujo en West Hollywood mientras espera concretar su mudanza a Koreatown. Pese a la inestabilidad que lo rodea, el escándalo parece haber reactivado su interés comercial: su representante confirmó que, tras el desalojo, ya ha recibido cuatro ofertas para participar en nuevas producciones cinematográficas,
