En medio de rumores de crisis con su marido, Pampita recibió un like de una estrella de Hollywood

Sin embargo, pese a todos los rumores que merodean a la pareja, Pampita se sigue mostrando sonriente, y sexy, algo a lo que tiene acostumbrados a todos sus fanáticos.

Automáticamente sus publicaciones se llenan de likes, pero en esta oportunidad, sorprendió que el que haya apretado el corazoncito sea una estrella de Hollywood: James Edward Franco.

Desde minutouno.com quisimos constatar si fue un like al azar, o si se siguen cada uno en sus respectivas cuentas y así es: James Franco está en la lista de seguidores de Pampita, y la modelo en la del actor.

Ahora que Pampita está en la cuerda floja de su relación... ¿James Franco seguirá poniéndole me gusta a la modelo?.

Pampita una de las mujeres más sexys de argentina, sabe cómo encender las redes, y en esta oportunidad el que cayó en poner su dedo en el corazoncito de dicha publicación donde se la ve en el mar, luciendo una micro bikini, y resaltando su cuerpo es: James Edward Franco.

James Edward Franco es un actor y director de cine estadounidense. Inició su trabajo interpretativa a finales de la década de 1990, con apariciones en series televisivas como Freaks and Geeks y en películas de adolescentes.

