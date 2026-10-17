En medio de su separación con Emanuel Ortega, Julieta Prandi se fue del país con otro hombre

El presentador del ciclo televisivo "LAM" utilizó la dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su perfil de Instagram para abordar las dudas del público sobre la situación amorosa de la conductora. La revelación surgió a partir del inquietante interrogante planteado por uno de sus seguidores en las redes sociales: “¿Lo de Prandi seguirá o queda acá? Siento que hay mucho más escondido, tan bien se mostraban”, rezaba la inquietud remitida directamente al cronista del espectáculo.