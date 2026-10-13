Habló Mariana Marx, la supuesta tercera en discordia en las separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Mariana Marx, la escritora señalada en los últimos días como la presunta tercera en discordia en la separación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, rompió el silencio y desmintió de forma tajante las versiones de un affaire sentimental con el músico. La autora aclaró que las especulaciones surgidas en la televisión carecen de sustento y calificó los rumores como "una mentira total".