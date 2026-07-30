En modo Resistiré: Celeste Cid revolucionó las redes con un nostálgico nuevo look

Las reacciones no tardaron en aparecer. En pocas horas, la publicación reunió miles de "me gusta" y una enorme cantidad de comentarios elogiando tanto la producción como la imagen de la actriz. Entre los mensajes más repetidos se destacaron frases como "Todo te queda bien, preciosa", "La mujer más linda de Argentina", "La Betty Boop más linda" y "No he visto mujer más hermosa con cabello corto", reflejando el entusiasmo de sus seguidores.

No es la primera vez que Celeste sorprende con un cambio estético durante este año. En abril ya había generado una fuerte repercusión cuando decidió teñirse el cabello de un intenso tono cobrizo, acompañado por un flequillo recto y un corte mucho más descontracturado. En aquella oportunidad resumió la transformación con una frase que rápidamente se viralizó: "Pasaron cosas".

Semanas después volvió a modificar su imagen, aunque en esa ocasión el cambio estuvo vinculado a una promesa futbolera. Antes de un partido de la Selección argentina frente a Cabo Verde había asegurado que se cortaría el pelo si el equipo conseguía la victoria. Una vez consumado el triunfo, cumplió su palabra y mostró el resultado en las redes sociales.

"¡Toca bancar!", escribió entonces al compartir las fotos del nuevo corte, además de publicar la conversación previa con su estilista, donde ambos habían acordado realizar el cambio si Argentina lograba ganar ese encuentro. Con cada nueva transformación, Cid reafirma su gusto por experimentar con distintos estilos y convertir sus redes sociales en una ventana para mostrar esos procesos.