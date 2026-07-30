Prime Video lanzó el tráiler oficial de "Barreda", la película del emblemático caso

El crimen, cometido con una escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16, no solo conmocionó por su nivel de violencia, sino por la frialdad posterior del agresor, quien intentó simular un robo, juntó los cartuchos, guardó el arma en el auto y se fue a pasear antes de confesar el hecho. Décadas después, esta producción cinematográfica aborda las aristas del caso y la responsabilidad de los medios de comunicación en la época, ofreciendo un relato con perspectiva contemporánea sobre la violencia de género y la manipulación del discurso público.