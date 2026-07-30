Prime Video lanzó el tráiler oficial de "Barreda", la película del emblemático caso
Protagonizada por Luis Machín, el nuevo drama de ficción llega a la plataforma el próximo 28 de agosto. Conocé el primer adelanto oficial.
Prime Video presentó el primer avance oficial de su nueva producción original bajo el título "Barreda". La propuesta es una ficción dramática inspirada en la masacre perpetrada por Ricardo Barreda, el odontólogo platense que masacró a su pareja, a sus dos hijas y a su suegra en la residencia familiar. El largometraje llegará al catálogo el próximo 28 de agosto.
El actor Luis Machín, de reciente labor en "Cromañón" y "Diciembre 2001", asume el rol del odontólogo. El argumento aborda el impacto social y mediático provocado por el femicida al intentar posicionarse ante la opinión pública como una víctima de su entorno, un hecho que causó conmoción nacional a comienzos de los noventa.
"Barreda": el enfoque de Prime Video centrado en las víctimas
Bajo la dirección cinematográfica de Daniela Goggi, realizadora de "El Rapto", la historia propone una mirada actualizada sobre la tragedia. El desarrollo de la trama busca dar protagonismo y voz a las mujeres asesinadas en el domicilio, alejando la narrativa de la figura central del agresor.
El crimen, cometido con una escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16, no solo conmocionó por su nivel de violencia, sino por la frialdad posterior del agresor, quien intentó simular un robo, juntó los cartuchos, guardó el arma en el auto y se fue a pasear antes de confesar el hecho. Décadas después, esta producción cinematográfica aborda las aristas del caso y la responsabilidad de los medios de comunicación en la época, ofreciendo un relato con perspectiva contemporánea sobre la violencia de género y la manipulación del discurso público.
La realización del proyecto se concretó a través de un trabajo conjunto entre las firmas About Entertainment —perteneciente a Armando Bo y productora de "Cromañón"—, Infinity Hill —reconocida por su labor en "Argentina, 1985"— y la división de Amazon MGM Studios.
Para dar vida a este desgarrador relato de la crónica negra argentina, la producción reunió a destacadas figuras de la escena nacional. El reparto principal cuenta con la participación de Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Paez, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.
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