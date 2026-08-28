En qué plataforma ver "Barreda", la película que reconstruye el cuádruple femicidio de La Plata
Dirigida por Daniela Goggi y protagonizada por Luis Machín, el largometraje llegó este 28 de agosto al catálogo global de la plataforma de streaming.
Con un alcance internacional que la lleva a estar disponible en más de 240 países y territorios, Prime Video estrenó oficialmente "Barreda", la producción cinematográfica dirigida por Daniela Goggi ("El Rapto", "Abzurdah") que revisita el atroz cuádruple femicidio cometido por el odontólogo Ricardo Barreda el 15 de noviembre de 1992 en la ciudad de La Plata.
Se trata de uno de los hechos policiales más oscuros, impactantes y recordados de la historia criminal argentina recala desde este viernes en el streaming.
Lejos de los enfoques sensacionalistas o del incomprensible fenómeno de fascinación popular que el asesino supo cosechar en determinados sectores mediáticos durante décadas, la nueva ficción apunta a deconstruir aquel horror desde otra perspectiva.
El guion —en el que trabajaron la propia directora junto a Josefina Licitra, Tamara Talesnik, Juan Cavoti y Donna Tefa— busca sacarle dramatismo pintoresco al caso para exponer con crudeza el clima de violencia de género sistemática que imperaba dentro de la casona platense, devolviéndole entidad y dignidad a las víctimas.
Dónde ver "Barreda"
El film se encuentra disponible en la plataforma de streaming Prime Video.
"Barreda": un elenco estelar para un drama sin concesiones
El peso dramático de la reconstrucción descansa sobre los hombros de Luis Machín, quien se pone en la piel del femicida. A su lado, la película cuenta con un sólido y destacado elenco de figuras de la escena nacional que componen a las mujeres de la familia y al entorno íntimo:
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Carla Peterson y Mercedes Morán.
Maite Lanata (en el rol de Cecilia) y Margarita Páez (como Adriana), completando el núcleo de las hijas del matrimonio.
Un respaldo actoral de jerarquía con Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.
Con una duración de 111 minutos y una cuidada factura técnica que incluye música original de Luciano Supervielle y fotografía de Christian Cottet, Barreda se perfila como uno de los títulos nacionales más discutidos y analizados del año, interpelando a las nuevas generaciones sobre uno de los traumas sociales más profundos de la Argentina.
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