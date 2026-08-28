En qué plataforma ver "Barreda", la película que reconstruye el cuádruple femicidio de La Plata

"Barreda": un elenco estelar para un drama sin concesiones

El peso dramático de la reconstrucción descansa sobre los hombros de Luis Machín, quien se pone en la piel del femicida. A su lado, la película cuenta con un sólido y destacado elenco de figuras de la escena nacional que componen a las mujeres de la familia y al entorno íntimo:

Carla Peterson y Mercedes Morán .

Maite Lanata (en el rol de Cecilia) y Margarita Páez (como Adriana), completando el núcleo de las hijas del matrimonio.

Un respaldo actoral de jerarquía con Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.

Con una duración de 111 minutos y una cuidada factura técnica que incluye música original de Luciano Supervielle y fotografía de Christian Cottet, Barreda se perfila como uno de los títulos nacionales más discutidos y analizados del año, interpelando a las nuevas generaciones sobre uno de los traumas sociales más profundos de la Argentina.