VIDEO: Gran Hermano expulsó a Campanita y la joven volvió a atrincherarse

El comunicado de Gran Hermano: expulsión para Danelik y Campanita

El dueño de la casa más famosa del país se refirió al violento episodio, asegurando que -tras lo ocurrido- ambas protagonistas del tenso cruce habían pedido irse del programa. No obstante, el "Big" aclaró que es su decisión expulsarlas y que no lo hacía por pedido de ellas, sino por su disposición.