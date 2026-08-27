La familia de Bruce Willis decidió que donará el cerebro del actor a la ciencia

En una decisión de profundo valor humanitario, la familia de Bruce Willis confirmó que donará el cerebro del reconocido actor a la ciencia tras su fallecimiento. La iniciativa busca aportar material clave a los especialistas para avanzar en la comprensión y el estudio de la demencia frontotemporal (DFT), la afección neurodegenerativa que obligó al intérprete a retirarse de la actuación en 2022.