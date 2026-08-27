Mercedes Morán, Maite Lanata y Margarita Páez presentaron Barreda: "Mirada con una perspectiva de género"
La nueva película sobre el caso de Ricardo Barreda se estrena este viernes en Prime Video y, en exclusiva, hablamos con 3 de sus protagonistas.
El caso de Ricardo Barreda es uno de los más estremecedores en la historia policial de Argentina. El hombre, quien en la década del 90 llegó a ser un odontólogo y vecino respetado de La Plata, asesinó a toda su familia. ¡Sí! Así, sin vueltas.
Un domingo, más precisamente el 15 de noviembre de 1992, mientras sus hijas, su suegra y su esposa esperaban el almuerzo familiar, tomó la escopeta que tenía en el sótano de su casa y decidió asesinarlas a todas a los tiros. Con total impunidad, además, después consiguió armar su propia coartada y, a la noche, cuando regresó a su casa, llamó a la policía anunciando que habían entrado a robar a su mansión.
Durante décadas, la cobertura mediática y la cultura popular cometieron el grotesco error de prestarle micrófono y pantalla a un femicida, permitiendo que construyera un relato manipulado a su medida. Barreda fue, en definitiva, un personaje nefasto al que la sociedad escuchó y hasta naturalizó en un morboso espectáculo televisivo.
Sin embargo, la llegada de "Barreda", la nueva película de Prime Video propone un cambio de paradigma necesario e impostergable en el género del true crime: correr la mirada del asesino para darle, por primera vez, voz y entidad a las verdaderas víctimas. La historia deja de pertenecerle al verdugo y pasa a habitar el punto de vista de la esposa, la suegra y las hijas, rescatando sus identidades de la sombra a la que fueron relegadas durante más de treinta años.
Para reflexionar sobre el peso ético de este proyecto y el desafío dramático de encarnar a estas mujeres desde su humanidad y no desde la tragedia, hablamos en exclusiva con Mercedes Morán —quien interpreta a Elena, la suegra— junto a Maite Lanata y Margarita Páez, las encargadas de dar vida a Cecilia y Adriana, las hijas.
La entrevista completa con Mercedes Morán, Maite Lanata y Marita Páez
Durante la presentación oficial de "Barreda", las actrices revelaron, en primera instancia, qué tan sanador fue para ellas poder interpretar a estas víctimas que fueron silenciadas durante tanto tiempo. La primera en hablar fue Mercedes Morán quien contó en exclusiva con minutouno.com: "La verdad es que estas pequeñas contribuciones que sentimos que, a veces, podemos hacer desde nuestro lugar, darle voz a estas mujeres que, como bien decís, quedaron silenciadas literalmente, es muy sanador".
"El único que tuvo voz y escucha, porque a veces alguien tiene voz, pero la sociedad no está preparada para escucharlo, pero la sociedad lo escuchó con mucha benevolencia a este femicida que han intentado hacerlo pasar por loco, por insano. A mi, personalmente, creo que a las chicas también, el hecho de trabajar con Luis (Machín) tenía el personaje tan internalizado que a mi, ya el 50% de la verdad que aportaba era hacer una escena con él y sentir que estaba con ese personaje siniestro", explicó y después, Maite Lanata afirmó que "hasta él lo decía" porque, según explicó, durante el rodaje, Machín expresaba: "Yo ya no aguanto más este personaje".
En esa misma línea, Morán replicó: "Pero bueno, tratamos de contribuir a tener una mirada con una perspectiva más de género que haga un poco más de justicia con estas víctimas". En tanto, Maite Lanata y Margarita Páez hablaron de cómo fue construir a sus personajes desde el desconocimiento ya que las hijas de Barreda nunca fueron del todo diferenciadas.
"No se las conocía y no se las diferenciaba", comenzó Lanata para luego agregar: "Al principio incluso nosotras nos preguntábamos quién es Cecilia, quién es Adriana en la única foto que circulaba". A su vez, Páez destacó: "Mismo, a nosotras nos pasó, como pensar "che, cuál es cuál", siento que era algo del pelo lo que las diferenciaba: "la que tenía el pelo lacio y la que tenía rulos"". Por otro lado, Maite también dejó en claro: "Fue una locura lo tapado que estaba todo y los personajes los construimos porque, detrás de los guiones, hay toda una investigación para que podamos contar una verdad que no fue contada o que fue contada, pero también silenciada porque hay testigos, hay amigas que declararon y, sin embargo, no fueron las voces que más se escuchaban en los medios".
Tras esto, las actrices también revelaron cómo fue construir el vínculo entre nietas y abuela desde el lugar de la protección, así como el hecho de cómo influenció este caso y distintas frases que se fueron escuchando a lo largo de la película que el propio Barreda impulsó. No te pierdas todos los detalles de la entrevista en el vídeo.
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