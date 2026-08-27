Mercedes Morán, Maite Lanata y Margarita Páez presentaron Barreda: "Mirada con una perspectiva de género"

La entrevista completa con Mercedes Morán, Maite Lanata y Marita Páez

Durante la presentación oficial de "Barreda", las actrices revelaron, en primera instancia, qué tan sanador fue para ellas poder interpretar a estas víctimas que fueron silenciadas durante tanto tiempo. La primera en hablar fue Mercedes Morán quien contó en exclusiva con minutouno.com: "La verdad es que estas pequeñas contribuciones que sentimos que, a veces, podemos hacer desde nuestro lugar, darle voz a estas mujeres que, como bien decís, quedaron silenciadas literalmente, es muy sanador".

"El único que tuvo voz y escucha, porque a veces alguien tiene voz, pero la sociedad no está preparada para escucharlo, pero la sociedad lo escuchó con mucha benevolencia a este femicida que han intentado hacerlo pasar por loco, por insano. A mi, personalmente, creo que a las chicas también, el hecho de trabajar con Luis (Machín) tenía el personaje tan internalizado que a mi, ya el 50% de la verdad que aportaba era hacer una escena con él y sentir que estaba con ese personaje siniestro", explicó y después, Maite Lanata afirmó que "hasta él lo decía" porque, según explicó, durante el rodaje, Machín expresaba: "Yo ya no aguanto más este personaje".

En esa misma línea, Morán replicó: "Pero bueno, tratamos de contribuir a tener una mirada con una perspectiva más de género que haga un poco más de justicia con estas víctimas". En tanto, Maite Lanata y Margarita Páez hablaron de cómo fue construir a sus personajes desde el desconocimiento ya que las hijas de Barreda nunca fueron del todo diferenciadas.

"No se las conocía y no se las diferenciaba", comenzó Lanata para luego agregar: "Al principio incluso nosotras nos preguntábamos quién es Cecilia, quién es Adriana en la única foto que circulaba". A su vez, Páez destacó: "Mismo, a nosotras nos pasó, como pensar "che, cuál es cuál", siento que era algo del pelo lo que las diferenciaba: "la que tenía el pelo lacio y la que tenía rulos"". Por otro lado, Maite también dejó en claro: "Fue una locura lo tapado que estaba todo y los personajes los construimos porque, detrás de los guiones, hay toda una investigación para que podamos contar una verdad que no fue contada o que fue contada, pero también silenciada porque hay testigos, hay amigas que declararon y, sin embargo, no fueron las voces que más se escuchaban en los medios".

Tras esto, las actrices también revelaron cómo fue construir el vínculo entre nietas y abuela desde el lugar de la protección, así como el hecho de cómo influenció este caso y distintas frases que se fueron escuchando a lo largo de la película que el propio Barreda impulsó. No te pierdas todos los detalles de la entrevista en el vídeo.