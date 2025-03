Ernestina País visitó a Mirtha Legrand y habló de su adicción al alcohol

Según explicó, su consumo se volvió progresivo y estaba vinculado a la dificultad de expresar sus emociones. “El consumo problemático no empieza el día que vos levantás la copa, sino que empieza cuando vos empezás a no decir lo que te está pasando”, afirmó. La situación se tornó insostenible cuando sufrió un accidente doméstico que le provocó una fractura en la mano. Fue entonces cuando su familia tomó medidas y la llevó a un sanatorio, donde le informaron que su proceso sería judicializado. “Lo que se hace es decirle ‘vos no estás pudiendo solo’. Y yo no lo aceptaba”, reconoció.

Durante su recuperación, Ernestina pasó por un centro especializado en el que debió adaptarse a estrictas reglas de convivencia, algo que le resultó un gran desafío. “Uno está acostumbrado a ser independiente, a ser su propio jefe, y de golpe estás en un lugar con reglas propias donde tenés que hacer caso”, comentó sobre su experiencia compartiendo habitación con otras personas en tratamiento. Además, mencionó la rigurosidad del centro: “El lugar en el que yo estuve es estrictísimo. No te dejaban pasar ni una. No te dejaban ni maquillarte”.

Hoy, después de más de un año de sobriedad, Pais celebra cada pequeño logro. “Para mí fue hermoso que antes de venir acá me preguntaron si tenía alguna restricción con lo que comía y yo dije ‘no bebo alcohol’. Para mí hoy es un orgullo. No bebo hace un año y tres meses”, concluyó emocionada.