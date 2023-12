Ernestina Pais chocó y se negó a hacerse el test de alcohol y drogas

ernestina pais

Ante esto hecho, la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Norberto Brotto, tomó intervención y se dispuso que se labren actuaciones por la colisión y se le realice a País el análisis de alcoholemia y de narcotest. No obstante, la periodista se negó a hacerse los test y por tal motivo las autoridades le retuvieron el auto.

Aunque, por si esto fuera poco, un móvil policial la llevó hasta su hogar. “No se la pudo obligar porque no estaba detenida”, aclararon fuentes policiales a "Noticias Argentinas". Aún así, hay que destacar que la conductora, a pesar de haber protagonizado el choque, no tiene lesiones de gravedad y no lastimó a nadie.