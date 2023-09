El dramático momento familiar de Ernestina Pais: tuvo que intervenir la Policía y el SAME

Según detallaron en el parte, fue el papá de Benicio quien notificó el conflicto entre su exesposa y su hijo mayor en la propiedad ubicada en La Lucila. “La Policía llegó al lugar y evaluaron la situación. La señora Pais tenía lesiones leves: moretones en los brazos y algunas mordeduras”, señaló el periodista “Pampa” Mónaco en el ciclo.

Además de la patrulla bonaerense, también acudió el SAME. “Evidentemente no fue algo chico. El personal de violencia de género entrevistó a Ernestina y ella decidió no iniciar una acción judicial contra el hijo”, sumó Pampa.

La periodista decidió no hacer la denuncia contra Benicio. “A mí me cuentan que se resbaló, se cayó y se quebró un brazo. Me cuesta hablar del tema porque es mi amiga”, expresó Doman sobre la relación que lo une a ella.o.

El periodista Mónaco agregó que "la llamada la hace Alejandro Bullot, que es el exesposa de Ernestina y papá de Benicio. Él informó a las autoridades sobre un conflicto en curso, lo que estaba pasando entre su expareja y su hijo. Llegaron al lugar y solicitaron el apoyo de la unidad de violencia de género municipal para evaluar la situación”, relató el periodista, basándose en el informe policial.

