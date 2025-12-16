"Es un amor poético y también muy brutal": Lilja van der Zwaag habló de la nueva serie de Universal+

Hagen, el villano tradicional que aquí se convierte en protagonista, se enfrenta a Sigfrido, el "mata dragones" que ahora amenaza la estabilidad del reino. Esta subversión de roles permite a los actores explorar matices de traición y lealtad que elevan el drama a un nivel de tragedia clásica. La potencia interpretativa garantiza que, incluso en las secuencias de lucha más implacables, el corazón de la historia permanezca en la visceralidad de los conflictos humanos.

La Guerra de los Reinos nos sumerge en el drama de la aniquilación del reino de Borgoña a manos de los hunos. En este contexto de destrucción sangrienta, el inexperto rey Gunter busca alianzas desesperadas con los romanos, ávidos de territorio.

Esta subtrama política y militar proporciona el telón de fondo para los acontecimientos dramáticos y catastróficos que se desarrollan. La serie no da respiro, saltando de enfrentamientos cruentos a momentos de íntima conexión humana, demostrando una inteligencia narrativa para manejar la escala sin perder la emotividad de las pasiones que impulsan a sus personajes.

Para celebrar el estreno de la miniserie que promete cambiar la historia del drama de época, en minutouno.com tuvimos el privilegio de conversar en exclusiva con Lilja van der Zwaag. La talentosa actriz nos contó de primera mano cómo fue ser parte de una producción de esta magnitud, su experiencia en los sets de República Checa e Islandia, e interpretando a una princesa en un rol tan cargado de historia y mitología.

Lilja compartió detalles fascinantes sobre en qué se basó para dar vida a su personaje y su sentir al formar parte de una serie que puede cambiar la historia y el modo en que se concibe el género de fantasía a gran escala además de hacer referencia a cómo personajes como el de ella que son sumisos a un hombre de mayor rango impactan en la sociedad de hoy.

guerra de reinos

La entrevista completa con Lilja van der Zwaag

La joven actriz no solamente se mostró emocionada por el gran lanzamiento de "La guerra de los Reinos", sino que además hizo hincapié en la importancia del estreno de series de este tipo. Lilja van der Zwaag interpreta a Kriemhild, una joven que es dominada no solamente por su padre, sino también por su madre y vive en un mundo al que se tiene que adaptar simplemente a ser una princesa que escucha.

Pero, cuando el amor llega a su vida, todo cambia, porque lo poético de su historia es cómo entiende que el corazón puede ser tan fuerte como la voluntad de los otros de mantener una imagen ante el público.

Aún así, la propia actriz, en su entrevista con minutouno.com explicó que si hay algo que tiene esta serie es que "es un amor poético y también muy brutal". En especial cuando la vida de su reino se pone en juego y comienza a surgir la fantasía de una guerra. No te pierdas la entrevista completa en el video con un final épico de ella explicando el concepto que tiene la serie en la actualidad.

Sinopsis oficial de "La guerra de los Reinos"

Ambientada en el siglo V, War of the Kingdoms narra el enfrentamiento entre Hagen von Tronje - interpretado por el aclamado actor neerlandés Gijs Naber (Black Book, The Story of My Wife)- y el casi invencible Siegfried -interpretado por Jannis Niewöhner (Napoleón, Berlin Station)-. Atrapados en una red de lealtades, traiciones y amores imposibles, ambos se verán envueltos en una guerra épica que marcará el final de una era.